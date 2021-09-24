Довкола "Національного реєстру рекордів України" розгорається гучний скандал: "заплатили 17 тисяч і нічого не отримали"

В Україні на початку червня інародний театр абсурду "Воробушек" провів фестиваль "Сутула собака Джекі Чан" де отримав рекорд України у номінації "7 вистав за один день". Однак, усі домовленості "Національний реєстр рекордів України" не виконав.

Про це у Facebook написав актор театру Олександр Колмен Сердюк.

Зазначається, що це вже третій рекорд театру від Національного Реєстру України.

Чому виник скандал

Так, для того, аби взяти участь, необхідно подати заяву до реєстру де її фіксують, потім потрібно оплатити 17 тисяч гривень та подбати про приїзд представника.

"Дипломи готуються до події, тобто ця організація, доволі оптимістична, або знають майбутнє і впевненні в конкурсантах. Ми оплатили все що було потрібно, всі 7 вистав зіграно, диплом отримано. Наче все логічно і всі задоволенні, але..", - пише Олександр.

Театрові сказали, якщо на події буде присутній представник організації, то фотографії з дійства будуть не лише в книзі рекордів, а й на сайті та в соцмережах.

Однак, після події минуло 4 місяці, а матеріалів про рекорд так і не опублікували.

"Півтора місяця тому відправили всі документи, текст, фото і чекали ж коли будуть пости на сайтах і соц. мережах у відповідь на запитання, ми отримували або мовчання, або хамство і повчання, як ми маємо спілкуватися і як маємо називати людей", - додав він.

Національний реєстр рекордів України потрапив у скандал (facebook.com/kolmen)

Керівник Національного реєстру України Вєтрова Лана відзначилась свої "повчанням". Зокрема, вона не задоволена тим, що представника реєстру назвали "дядьком".

"Це там де ви не хотіли "дядькові" добові оплачувати. Мовляв, нехай їде у плацкарті, а бутерброд ми йому зробимо. І я вже вам раз писала, щодо слова "дядько", - пише вона.

Національний реєстр рекордів України потрапив у скандал (facebook.com/kolmen)

Окрім того, співзасновник реєстру Віталій Зорін ігнорував усі запити театру і більше того навіть закрив свою сторінку у соціальних мережах не давши жодної відповіді.

Національний реєстр рекордів України потрапив у скандал (facebook.com/kolmen)

Після усіх звернень сьогодні, 24 вересня, інародний театр абсурду "Воробушек" отримав повідомлення про те, що рекорд анульовано.

"Звісно ми передали інфу нашим адвокатам, бо це супер дивна історія. На запит про повернення грошей, також чуємо мовчання. Допоможімо знайти дорогу до совісті реєстру України", - зазначив актор.

Національний реєстр рекордів України потрапив у скандал (facebook.com/kolmen)