Национальная полиция получит новое оружие: такое применяют во многих странах мира

Национальная полиция Украины получит новое оружие, которое поможет им гуманно воздействовать на нарушителей общественного порядка. Речь идет о специальных средствах электропроводного действия – электрошокеры TASER X2.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, первые 200 единиц специальных средств полиция получит и начнет использовать в период с сентября по октябрь. Эти электрошокеры позволят максимально безопасно выходить из угрожающих ситуаций во время выполнения служебных обязанностей и уменьшить связанные с этим возможные травмы граждан и офицеров полиции.

"Это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает активного правонарушителя, но в отличие от боевых или травматических пистолетов, не наносит жертвам тяжких, опасных для жизни и здоровья огнестрельных ранений", - сообщили в Нацполиции.

Стоимость одного такого электрошокера (тайзера) – две тысячи гривен. Ранее в Украине они не использовались.

"Мы тщательно исследовали и продолжаем следить за опытом применения этих устройств во многих странах мира и считаем, что оснащение наших подразделений таким инновационным устройством сделает их работу по обеспечению общественного порядка гораздо более эффективной", - отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Национальная полиция получит новое оружие

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