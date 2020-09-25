Національна поліція отримає нову зброю: таку застосовують у багатьох країнах світу

Національна поліція України отримає нову зброю, яка допоможе їм гуманно впливати на порушників громадського порядку. Мова йде про спеціальні засоби електропровідної дії – електрошокери TASER X2.

Як відзначають в пресслужбі відомства, перші 200 одиниць спеціальних засобів поліція отримає і почне використовувати в період з вересня по жовтень. Ці електрошокери дозволять максимально безпечно виходити із загрозливих ситуацій під час виконання службових обов'язків і зменшити пов'язані з цим можливі травми громадян і офіцерів поліції.

"Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює активного правопорушника, але на відміну від бойових або травматичних пістолетів, не завдає жертвам тяжких, небезпечних для життя і здоров'я вогнепальних поранень", - повідомили в Нацполіції.

Вартість одного такого електрошокера (тайзера) – дві тисячі гривень. Раніше в Україні вони не використовувалися.

"Ми ретельно дослідили та продовжуємо стежити за досвідом застосування цих пристроїв в багатьох країнах світу і вважаємо, що оснащення наших підрозділів таким інноваційним пристроєм зробить їх роботу по забезпеченню громадського порядку набагато більш ефективною", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Національна поліція отримає нову зброю

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ВСУ отримають суперобладнання для відстеження та знищення ворога.

А також розповідали про те, що в Києві у старенької знайшли на балконі цілий арсенал зброї.