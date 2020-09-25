ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Национальная полиция получит новое оружие: такое применяют во многих странах мира

Пятница 25 сентября 2020 10:02
Национальная полиция получит новое оружие: такое применяют во многих странах мира
Национальная полиция Украины получит новое оружие (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Стоимость одной единицы нового оружия около двух тысяч долларов

Национальная полиция Украины получит новое оружие, которое поможет им гуманно воздействовать на нарушителей общественного порядка. Речь идет о специальных средствах электропроводного действия – электрошокеры TASER X2.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, первые 200 единиц специальных средств полиция получит и начнет использовать в период с сентября по октябрь. Эти электрошокеры позволят максимально безопасно выходить из угрожающих ситуаций во время выполнения служебных обязанностей и уменьшить связанные с этим возможные травмы граждан и офицеров полиции.

"Это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает активного правонарушителя, но в отличие от боевых или травматических пистолетов, не наносит жертвам тяжких, опасных для жизни и здоровья огнестрельных ранений", - сообщили в Нацполиции.

Стоимость одного такого электрошокера (тайзера) – две тысячи гривен. Ранее в Украине они не использовались.

"Мы тщательно исследовали и продолжаем следить за опытом применения этих устройств во многих странах мира и считаем, что оснащение наших подразделений таким инновационным устройством сделает их работу по обеспечению общественного порядка гораздо более эффективной", - отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Национальная полиция получит новое оружие

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ получат супероборудование для отслеживания и уничтожения врага.

А также рассказывали о том, что в Киеве у старушки нашли на балконе целый арсенал оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Вооруженные силы Украиныоружиеполиция
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь