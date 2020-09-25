Національна поліція отримає нову зброю: таку застосовують у багатьох країнах світу

Національна поліція України отримає нову зброю (Колаж РБК-Україна)

Вартість однієї одиниці нової зброї близько двох тисяч доларів

Національна поліція України отримає нову зброю, яка допоможе їм гуманно впливати на порушників громадського порядку. Мова йде про спеціальні засоби електропровідної дії – електрошокери TASER X2.

Як відзначають в пресслужбі відомства, перші 200 одиниць спеціальних засобів поліція отримає і почне використовувати в період з вересня по жовтень. Ці електрошокери дозволять максимально безпечно виходити із загрозливих ситуацій під час виконання службових обов'язків і зменшити пов'язані з цим можливі травми громадян і офіцерів поліції.

"Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює активного правопорушника, але на відміну від бойових або травматичних пістолетів, не завдає жертвам тяжких, небезпечних для життя і здоров'я вогнепальних поранень", - повідомили в Нацполіції.

Вартість одного такого електрошокера (тайзера) – дві тисячі гривень. Раніше в Україні вони не використовувалися.

"Ми ретельно дослідили та продовжуємо стежити за досвідом застосування цих пристроїв в багатьох країнах світу і вважаємо, що оснащення наших підрозділів таким інноваційним пристроєм зробить їх роботу по забезпеченню громадського порядку набагато більш ефективною", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Національна поліція отримає нову зброю

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ВСУ отримають суперобладнання для відстеження та знищення ворога.

А також розповідали про те, що в Києві у старенької знайшли на балконі цілий арсенал зброї.