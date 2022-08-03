Как натереть свеклу и не испачкать руки. Теперь и вы знаете этот гениальный способ
Натереть свеклу, не испачкав при этом руки, вполне реально. Для этого вам понадобится всего один копеечный "помощник".
Гениальный лайфхак смотрите ниже в нашем материале.
Очевидно, что нет человека, любящего натирать свеклу - хоть вареную, хоть сырую. Мало того, что руки окрашиваются, так еще и кухонные поверхности в ярко-бордовых брызгах.
Но теперь у нас есть лайфхак!
- Возьмите самый обычный пакет.
- Наденьте его на терку.
- Просуньте свеклу между поверхностью терки и пакетом.
- Возьмитесь за свеклу, защищенную пакетом и натирайте.
Руки гарантировано останутся чистыми!
А вот этот лайфхак не работает
Речь идет о смазывании рук растительным маслом. Они все равно окрашиваются, а брызги - летят.
Такой способ не работает:
К слову, свекла сейчас существенно подешевела, так как на рынке наблюдается переизбыток овоща.
На данный момент свеклу в рознице можно купить по цене 12-16 грн/кг, что в среднем на 27% дешевле, чем на прошлой неделе.
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