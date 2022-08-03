Как натереть свеклу и не испачкать руки. Теперь и вы знаете этот гениальный способ

Натереть свеклу, не испачкав при этом руки, вполне реально. Для этого вам понадобится всего один копеечный "помощник".

Очевидно, что нет человека, любящего натирать свеклу - хоть вареную, хоть сырую. Мало того, что руки окрашиваются, так еще и кухонные поверхности в ярко-бордовых брызгах.

Но теперь у нас есть лайфхак!

Возьмите самый обычный пакет.

Наденьте его на терку.

Просуньте свеклу между поверхностью терки и пакетом.

Возьмитесь за свеклу, защищенную пакетом и натирайте.

Руки гарантировано останутся чистыми!

А вот этот лайфхак не работает

Речь идет о смазывании рук растительным маслом. Они все равно окрашиваются, а брызги - летят.

Такой способ не работает:

К слову, свекла сейчас существенно подешевела, так как на рынке наблюдается переизбыток овоща.

На данный момент свеклу в рознице можно купить по цене 12-16 грн/кг, что в среднем на 27% дешевле, чем на прошлой неделе.