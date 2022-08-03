Як натерти буряк і не забруднити руки. Тепер і ви знаєте цей геніальний спосіб
Натерти буряк, не забруднивши при цьому руки, цілком реально. Для цього вам знадобиться всього один копійчаний "помічник".
Геніальний лайфхак дивіться нижче в нашому матеріалі.
Очевидно, що немає людини, яка любить натирати буряк - хоч варений, хоч сирий. Мало того, що руки фарбуються, так ще й кухонні поверхні в яскраво-бордових бризках.
Але тепер у нас є лайфхак!
- Візьміть самий звичайний пакет.
- Натягніть його на тертку.
- Просуньте буряк між поверхнею терки і пакетом.
- Візьміться за буряк, захищений пакетом і натирайте.
Руки гарантовано залишаться чистими!
А ось цей лайфхак не працює
Йдеться про змазуванні рук рослинною олією. Вони все одно фарбуються, а бризки - летять.
Такий спосіб не працює:
До слова, буряк зараз істотно подешевшав, так як на ринку спостерігається надлишок овоча.
На даний момент буряк в роздріб можна купити за ціною 12-16 грн/кг, що в середньому на 27% дешевше, ніж минулого тижня.
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