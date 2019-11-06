Наташа Королева потеряла ребенка: случился выкидыш

Наташа Королева потеряла ребенка. Об этом 46-летняя певица с украинскими корнями рассказала в интервью.

Артистка призналась, что трагедия произошла после громкого скандала с ее интимными фото, которые неизвестные слили в сеть. Именно пережитый стресс "бомбанул по здоровью" и стал причиной выкидыша - долгожданный ребенок от Сергея Глушко так и не появился на свет...

Наташа Королева (фото: instagram.com/koroleva__star)

Будучи в положении певица обращалась к психотерапевту, лежала под капельницами.

"И вот меня смотрит врач. По его взгляду я вижу, что-то произошло. В этот момент жить уже не хотелось. Было три месяца... Тот не рожденный ребенок - на совести тех людей, которые это заварили", - сказала артистка и добавила, что они с мужем долго мечтали о втором ребенке, много лет обращались к помощи медиков, а когда узнали о беременности, то были на седьмом небе от счастья.

Наташа Королева с мужем (фото: instagram.com/koroleva__star)

Хоть Королевой сегодня больно вспоминать о тех днях, но она признается: до сих пор они с Тарзаном (сценический псевдоним Глушко - ред.) продолжают обмениваться откровенными кадрами.

"Я, конечно, была бы крутой порноактрисой. В этом жанре могла бы сделать большую карьеру и стать мегапопулярной", - отметила Наташа Королева.

Добавим, что Королева и Глушко воспитывают сына Архип, который родился в 2002 году.

Наташа Королева потеряла ребенка - у нее случился выкидыш