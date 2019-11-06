Наташа Корольова втратила дитину: стався викидень

Наташа Королева втратила дитину. Про це 46-річна співачка з українським корінням розповіла в інтерв'ю.

Артистка зізналася, що трагедія сталася після гучного скандалу з її інтимними фото, які невідомі злили в мережу. Саме пережитий стрес "бомбонув по здоров'ю" і став причиною викидня - довгоочікувана дитина від Сергія Глушка так і не з'явилася на світ...

Наташа Корольова (фото: instagram.com/koroleva__star)

Будучи в положенні співачка зверталася до психотерапевта, лежала під крапельницями.

"І ось мене дивиться лікар. По його погляду я бачу, що щось сталося. У цей момент жити вже не хотілося. Було три місяці... Та не народжена дитина - на совісті тих людей, які це заварили", - сказала артистка і додала, що вони з чоловіком довго мріяли про другу дитину, багато років зверталися до допомоги медиків, а коли дізналися про вагітність, то були на сьомому небі від щастя.

Наташа Корольова з чоловіком (фото: instagram.com/koroleva__star)

Хоч Корольовій сьогодні боляче згадувати про ті дні, але вона зізнається: досі вони з Тарзаном (сценічний псевдонім Глушка - ред.) продовжують обмінюватися відвертими кадрами.

"Я, звичайно, була б крутою порноактрисою. В цьому жанрі могла б зробити велику кар'єру і стати мегапопулярною", - зазначила Наташа Корольова.

Додамо, що Корольова і Глушко виховують сина Архип, який народився в 2002 році.

Наташа Корольова втратила дитину - у неї стався викидень