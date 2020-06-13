Наташа Королева откровенно рассказала, как пережила потерю ребенка

Наташа Королева откровенно рассказала о трагедии, когда она потеряла ребенка, будучи беременной во время публичной травли после публикации в сети интимных супружеских фото.

Российская певица с украинскими корнями объяснила, что сила характера и поддержка близких крайне важны в такие сложнейшие периоды жизни. Об этом она сказала в интервью "Люкс ФМ" в передаче "Слава+".

Артистка подчеркнула, что в момент, когда вы понимаете, что мир рухнул, ни в коем случае нельзя прибегать ни к алкогольным напиткам, ни к наркотическим средствам.

"Просто забудьте. Даже если у вас появилась такая мысль налить себе стаканчик - сразу забудьте. Потому что, к сожалению, в такой ситуации, когда мы становимся мега-уязвимыми от того, что мы ничего сделать не можем и психологически не можем справиться, вот в этот момент мы и подсаживаемся на всю эту гадость, которая потом делает из нас нелюдей", - сказала Королева.

Также 47-летняя певица рассказала, как тогда находила в себе определенные силы. Это медитация, музыка, созерцание красоты и поддержка извне.

"У меня есть очень хороший друг - врач психотерапевт, и он давал советы. Я медитировала, отключала весь мир, не смотрела телевизор и ни в коем случае никакие новости, я находила для себя музыку - 432 Гц - которая тебя умиротворяет... Я поехала в красивые места", - вспомнила Наташа.

Она призналась, что после трагедии суицидных мыслей у нее не возникало, но первую неделю "была вне зоны всякой и лежала таким трупиком на кровати и просто текли слезы".

Тогда артистке сильно помогли друзья и близкие. Королева рассказала, что ее директор приехала и "с боем" вытащила из депрессии: "Ты что лежишь, рыдаешь, а жизнь не закончилась!"

"Всегда, конечно, должен быть человек со стороны, кто может вас встряхнуть", - сказала Наташа.

Видео: Наташа Королева рассказала, как пережила горе после потери ребенка

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