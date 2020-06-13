Наташа Корольова відверто розповіла, як пережила втрату дитини

Наташа Корольова відверто розповіла про трагедію, коли вона втратила дитину, бувши вагітною під час публічного цькування після публікації в мережі інтимних подружніх фото.

Російська співачка з українським корінням пояснила, що сила характеру та підтримка близьких вкрай важливі в такі складні періоди життя. Про це вона сказала в інтерв'ю "Люкс ФМ" в передачі "Слава+".

Артистка наголосила, що в момент, коли ви розумієте, що світ звалився, в жодному разі не можна вдаватися ані до алкогольних напоїв, ані до наркотичних засобів.

"Просто забудьте. Навіть якщо у вас з'явилася така думка налити собі склянку - одразу забудьте. Тому що, на жаль, у такій ситуації, коли ми стаємо мега-вразливими від того, що ми нічого зробити не можемо і психологічно не можемо впоратися, ось в цей момент ми й підсаджуємося на всю цю гидоту, яка потім робить з нас нелюдей", - сказала Корольова.

Також 47-річна співачка розповіла, як тоді знаходила в собі певні сили. Це медитація, музика, споглядання краси та підтримка ззовні.

"У мене є дуже хороший друг - лікар психотерапевт, і він давав поради. Я медитувала, відключала весь світ, не дивилася телевізор і в жодному разі жодні новини, я знаходила для себе музику - 432 Гц - яка тебе заспокоює... Я поїхала в красиві місця", - згадала Наталя.

Вона зізналася, що після трагедії суїцидних думок у неї не виникало, але перший тиждень "була поза зоною усякої та лежала таким трупом на ліжку і просто текли сльози".

Тоді артистці сильно допомогли друзі та близькі. Корольова розповіла, що її директорка приїхала і "з боєм" витягла з депресії: "Ти що лежиш, плачеш, а життя не закінчилося!"

"Завжди, звичайно, має бути людина зі сторони, хто може вас струсити", - сказала Наташа.

Відео: Наташа Корольова розповіла, як пережила горе після втрати дитини

Раніше ми писали про те, що Наташа Корольова емоційно висловилася про Євромайдан і розповіла, що її брати допомагали протестувальникам.

Додамо також, що нещодавно Наташа Корольова розкрила, чому Володимир Зеленський поправив їй спідничку.