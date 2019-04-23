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Наталія Королевська знову стала мамою: подробиці

STYLERЖиття    23.04.2019 - 19:06
Наталія Королевська знову стала мамою: подробиці
Наталія Королевська народила третього сина (фото: колаж РБК-Україна)

Для Наталії Королевської з чоловіком це стала четверта дитина

Наталія Королевська народила сина. Малюк народився у вівторок, 23 квітня, о 10 годині ранку, його вага становить 3,1 кг, а зріст - 52 см, передає "Комсомольська правда".

Зазначимо, що у сімейної пари члена депутатської фракції "Опозиційний блок Наталії та її однопартійця, нардепа VIII скликання Юрія Солода це вже третій син.

Політики виховують Ростислава і Ярослава 2001 та 2008 років народження.

Наталія Королевська знову стала мамою: подробиці

Фото: Наталія Королевська (facebook.com/pg/Nataliya.Korolevska)

Крім того, колишня глава Мінсоцполітики часів Віктора Януковича у вересні 2017 року заявила, що удочерила дівчинку зі Слов'янська Донецької області. Її прийомна дочка Марія вказана в декларації Королевської.

Наталія Королевська знову стала мамою: подробиціНаталія Королевська знову стала мамою: подробиці

Скрін: declarations.com.ua

Наталія Королевська народилася 18 травня 1975 року в місті Красний Луч Луганської області.

Наталія Королевська знову стала мамою: подробиці

Фото: Наталія Королевська (facebook.com/Nataliya.Korolevska)

Як повідомлялося, раніше журналісти з'ясували, що нардеп від "Опозиційного блоку" Наталія Королевська живе у незадекларованому "офшорному" маєтку під Києвом, вартістю щонайменше $2 мільйони.

Також ми писали про те, що в 2016 році Королевська зазначила у своїй е-декларації земельну ділянку в Луганську і більше мільйона готівкою в євро і доларах.

Нагадаємо, в 2017 році невідомі облили Королівську зеленкою, після чого лікарі Київського центру мікрохірургії ока підтвердили у неї хімічний опік рогівки і кон'юнктиви лівого ока, а також часткову втрату зору.

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