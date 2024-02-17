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Наталя Холоденко потрапила в ДТП в Монако: подробиці інциденту

Субота 17 лютого 2024 21:30
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Наталя Холоденко потрапила в ДТП в Монако: подробиці інциденту Наталя Холоденко (фото: instagram.com/kholodenkon)
Автор: Іванна Пашкевич

Психологиня Наталя Холоденко потрапила в ДТП в Монако, де проживає вже тривалий час. Подробицями інциденту вона поділилася у своїх соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Деталі

Спочатку Холоденко показалася у поліцейському відділку.

"Прийшов цей зірковий час. Я у відділку поліції в Монако. Що я можу сказати, з опції: тут можна попити води, тут чистенький туалет і тут роздруківки для тих, хто хоче купити яхту", - розповіла Наталя.

Наталя Холоденко потрапила в ДТП в Монако: подробиці інциденту

Наталя Холоденко розповіла про ДТП (фото: instagram.com/kholodenkon)

Пізніше вона пояснила, що її авто зіштовхнулося на дорозі з мотоциклістом.

"У нас трапилася ДТП. В нас врізався мотоцикл, розбив мені фари, які я вчора змінила по страховці", - зазначила психологиня.

Зірка також показала, як виглядає її машина після аварії. Так, у автівки залишилася розбита фара та подряпини.

Наталя Холоденко потрапила в ДТП в Монако: подробиці інциденту

Наталя Холоденко потрапила в ДТП в Монако: подробиці інциденту

Наталя Холоденко розповіла про ДТП (фото: instagram.com/kholodenkon)

Зі слів Холоденко, з нею все добре, а от мотоцикліст, ймовірно, зламав собі ногу.

"Все добре, але була у мене цікава пригода", - додала Наталя.

Нагадаємо, нещодавно Приходько жорстко пройшлася по Холоденко.

Також ми розповідали, що Камалія потрапила до лікарні та вже перенесла операцію.

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