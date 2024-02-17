Наталья Холоденко попала в ДТП в Монако: подробности инцидента
Психолог Наталья Холоденко попала в ДТП в Монако, где проживает уже длительное время. Подробностями инцидента она поделилась в своих соцсетях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Подробности
Сначала Холоденко показалась в полицейском участке.
"Пришел этот звездный час. Я в отделении полиции в Монако. Что я могу сказать, из опции: здесь можно попить воды, здесь чистенький туалет и здесь распечатки для тех, кто хочет купить яхту", - рассказала Наталья.
Наталья Холоденко рассказала о ДТП (фото: instagram.com/kholodenkon)
Позже она объяснила, что ее авто столкнулось на дороге с мотоциклистом.
"У нас случилось ДТП. В нас врезался мотоцикл, разбил мне фары, которые я вчера поменяла по страховке", - отметила психолог.
Звезда также показала, как выглядит ее машина после аварии. Так, у машины осталась разбитая фара и царапины.
Наталья Холоденко рассказала о ДТП (фото: instagram.com/kholodenkon)
По словам Холоденко, с ней все хорошо, а вот мотоциклист, вероятно, сломал себе ногу.
"Все хорошо, но было у меня интересное происшествие", - добавила Наталья.
Напомним, недавно Приходько жестко прошлась по Холоденко.
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