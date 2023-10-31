Наталя Холоденко назвала три ключові міфи продуктивності

Три ключові міфи продуктивності

Відомий психолог Наталя Холоденко дуже активно веде свій блог в соціальній мережі Instagram, а також за часів мирного життя Холоденко була експертом на багатьох проектах.

Та зараз своїми знаннями жінка ділиться у соціальних мережах і створює власні курси. Тому в її Instagram можна знайти багато цікавої та дуже корисної інформації, яка допоможе змінити ваше життя. Цього разу жінка розповіла про міфи, які кружляють коло продуктивності.

Міф перший

Мультизадачність - це шкідливо. За словами Наталі, вона дійсно може підвищувати тривожність. Але можна робити одночасно кілька справ без ризику для психічного здоров’я, залучаючи різні органи чуття. Наприклад, ви можете говорити по телефону під час прогулянки.

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Міф другий

To-do list - це наше все. Деякі задачі просто не вписуються в акуратні списки. Наприклад, це можуть бути творчі задачі або ж якісь особисті справи, до яких ніяк не знаходиться час.

В таких випадках психолог радить не давати списку справ відволікати вас від важливих, але більш туманних завдань.

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Міф третій

Щоб почати роботу - требу бути готовим. Не намагайтеся вигадати бездоганний план або досконалу підготовку і просто дійте. Інакше ви ніколи не будете готові. Почніть прямо зараз, не ідеально, з помилками, але почніть.

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Міфи дійсно доволі часто зупиняють людей, але якщо розвіювати їх і почати вірити у свої сили, то можна почати діяти, бути помірно продуктивним і досягати бажаних результатів. Звісно з помилками, але успіх не приходить без допущених помилок і засвоєних уроків.