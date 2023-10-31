Наталья Холоденко назвала три ключевых мифа про продуктивность

Три ключевых мифа продуктивности

Известный психолог Наталья Холоденко очень активно ведет свой блог в социальной сети Instagram, а также при мирной жизни Холоденко была экспертом на многих проектах.

Сейчас своими знаниями женщина делится в социальных сетях и создает собственные курсы. Поэтому в ее Instagram можно найти много интересной и полезной информации, которая поможет изменить вашу жизнь. На этот раз женщина рассказала о мифах, которые кружат вокруг производительности.

Миф первый

Мультизадачность - это вредно. По словам Наталии, она действительно может повышать тревожность. Но можно делать одновременно несколько дел без риска для психического здоровья, привлекая разные органы чувств. К примеру, вы можете говорить по телефону во время прогулки.

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Миф второй

To-do list - это наше все. Некоторые задачи просто не вписываются в аккуратные списки. Например, это могут быть творческие задачи или какие-то личные дела, к которым никак не находится время.

В таких случаях психолог советует не давать списку дел отвлекать вас от важных, но более туманных задач.

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Миф третий

Чтобы начать работу - нужно быть готовым. Не пытайтесь придумать идеальный план или совершенную подготовку и просто действуйте. Иначе вы никогда не будете готовы. Начните прямо сейчас, не идеально, с ошибками, но начните.

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Мифы действительно часто останавливают людей, но если развеивать их и начать верить в свои силы, то можно начать действовать, быть умеренно продуктивным и достигать желаемых результатов. Конечно, с ошибками, но успех не приходит без допущенных ошибок и усвоенных уроков.