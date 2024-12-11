Наталка Карпа висловилася про стан Лесика після серцевого нападу: "Прийшов до тями"

Що відомо про стан Лесика

У пості Карпа зазначила, що її колега прийшов до тями, проте його стан все ще залишається важким. Наталка підкреслила, що Лесику знадобиться чимало часу, аби завершити лікування та відновити усі життєві функції.

"Лесик прийшов до тями, але стан ще стабільно важкий. Те, що він вижив після двогодинної реанімації це диво - поодинокі випадки у світі, таке лікарі (вони самі сказали) бачили лише у фільмах… Дякувати Богу, що на концерті опинились медики, які і надали першу медичну допомогу до приїзду швидкої, реанімаційні дії тривали замість 40 хв (по протоколу) більше півтори години", - написала вона.

"Я передала вітання Лесику від кожного хто писав та дзвонив мені, турбуючись про його здоровʼя! Потрібно багато часу та лікування аби відновити всі життєві функції, але особисто вірю, що Бог дарував цьому хлопцю друге день народження!" - також зазначила Карпа.

Наталка Карпа з дружиною Лесика Іриною (фото: instagram.com/natalkakarpa)

На опублікованому фото зірка позувала разом із обраницею Олега - Іриною. Кадр був зроблений на тлі лікарняного коридору. Тим часом у коментарях колеги й шанувальникипродовжують бажати Лесику якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, Олег Турко знепритомнів 5 грудня на концерті Наталії Бучинської. Колеги одразу ж почали надавати йому першу допомогу, забрали зі сцени та викликали "швидку".

Лесик - колишній учасник та співзасновник гурту DZIDZIO, а також засновник колективу "Форте", в якому колись співав разом із Кузьмою Скрябіним. Із гурту DZIDZIO Лесик пішов у 2016 році. Як розповідав Михайло Хома, його колега не погоджувався з переїздом колективу до столиці, а тому вирішив продати свою частку майнових прав.

Лесику 57 років (фото: facebook.com/lesyksam)

У вересні того ж року артист створив свій окремий гурт, який назвав DZIDZ'off. Колектив не мав власного репертуару та використовувала образ Хоми. На цьому тлі фронтмен гурту DZIDZIO виграв суд у Лесика, адже той незаконно використовував його репертуар та образ.