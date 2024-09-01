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Наталка Карпа розповіла про роман з кримінальним авторитетом

Наталка Карпа (фото: instagram.com/natalkakarpa)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Наталка Карпа здивувала, що перебувала у стосунках з кримінальним авторитетом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для програми "33 запитання" від Люкс ФМ.

Так, зі слів знаменитості, з чоловіком вона жила у Львові протягом восьми років.

Зараз колишні кохані іноді перетинаються, і при випадкових зустрічах обмінюються кількома словами.

В одному з таких випадків чоловік надав значну допомогу Карпі, коли її дочка захворіла, і вона не знала, що робити і до яких лікарів звернутися.

"Нещодавно ми перетнулися, ми поспілкувалися. Я вважаю, що люди мають залишатися мудрими, доцільними. У мене був один момент, коли в мене захворіла донечка, температура 40 і більше, я не знала, що робити, куди бігти», - поділилася артистка.

Наталка Карпа (фото: instagram.com/natalkakarpa)

"Він написав, що раптом потрібна допомога, то підніме половину області, допоможе. Такий був момент, коли я оцінила цю допомогу і зрозуміла, що спілкування має бути, і воно має бути правильним", - додала вона.

Втім, між ними немає тісного спілкування. За словами знаменитості, вони можуть привітати одне одного з днем народження, але на цьому їхня взаємодія закінчується.

"Ми одне одного вітаємо з днем народження, але щоб це було таке якесь спілкування…Я, мабуть, зайвого разу не хочу давати якогось погано приводу", - додала Наталка.

 

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Наталка КарпаЗірки шоу-бізнесу