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Наталка Карпа рассказала о романе с криминальным авторитетом

Наталья Карпа (фото: instagram.com/natalkakarpa)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Наталка Карпа удивила, что была в отношениях с криминальным авторитетом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для программы "33 запитання" от Люкс ФМ.

Так, по словам знаменитости, с мужем она жила во Львове в течение восьми лет.

Сейчас бывшие возлюбленные иногда пересекаются и при случайных встречах обмениваются несколькими словами.

В одном из таких случаев мужчина оказал значительную помощь Карпе, когда ее дочь заболела, и она не знала, что делать и к каким врачам обратиться.

"Недавно мы пересеклись, мы пообщались. Я считаю, что люди должны оставаться мудрыми, целесообразными. У меня был один момент, когда у меня заболела дочь, температура 40 и больше, я не знала, что делать, куда бежать", - поделилась артистка .

Наталья Карпа (фото: instagram.com/natalkakarpa)

"Он написал, что вдруг нужна помощь, то поднимет половину области, поможет. Такой был момент, когда я оценила эту помощь и поняла, что общение должно быть, и оно должно быть правильным", - добавила она.

Впрочем, между ними нет тесного общения. По словам знаменитости, они могут поздравить друг друга с днем рождения, но на этом их взаимодействие заканчивается.

"Мы друг друга поздравляем с днем рождения, но чтобы это было такое какое-то общение… Я, пожалуй, лишний раз не хочу давать какого-нибудь плохого повода", - добавила Наталья.

 

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