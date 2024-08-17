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Наталка Денисенко показала довгоочікувану зустріч з чоловіком-військовим та зворушила мережу (фото)

Наталка Денисенко і її чоловік Андрій Федінчик (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Любов Блажко

Наталка Денисенко, яка раніше коментувала тему свого схуднення, показала романтичне фото з чоловіком Андрієм Федінчиком. Обранець акторки, як відомо, з початком повномасштабного вторгнення РФ пішов захищати країну, а тому зустрічі стали для них справжньою довгоочікуваною радістю.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості розповідає, що саме вона показала та як відреагували підписники.

Наталка Денисенко показалася з чоловіком

На опублікованому в мережі кадрі можна побачити, що зірка українських фільмів та серіалів неабияк щаслива. Пара побачилася вперше за останні кілька місяців - до цього їхня зустріч була у квітні.

"Без зайвих слів. Мій найщасливіший вираз обличчя від квітня місяця!" - залишила Наталка лаконічний підпис до романтичного кадру.

Денисенко показала зустріч з чоловіком (Фото: instagram.com/natalka_denisenko) 

Також в інших stories відома українка показала, як зустрічала коханого смачними стравами.

"Просто привітайте мене. Мій найкращий чоловік поряд зі мною!" - написала Денисенко в іншій stories.

Акторка зворушила мережу романтичними кадрами (Фото: instagram.com/natalka_denisenko) 

Реакція мережі

Колеги та шанувальники щиро пораділи за возз'єднання родини. У коментарях під постом вони залишили чимало приємних слів, адресованих парі. Ось деякі з них:

  • "Насолоджуйтеся моментом!"
  • "Мої голуб'ята, зустрілись! Плачу"
  • "Найцінніші хвилини, коли квартира перетворюється на воєнторг, але це приносить тільки щастя"
  • "Як зворушливо, до мурах"
  • "Дуже милі! Щиро радію за вас"
  • "Які ви красиві та класні"
  • "Це дуже зворушливо! Яке щастя"
  • "Радіємо разом з вами"
  • "Вітаю і радію, щиро радію"
  • "Ось так виглядає щастя". 

До слова, Андрій Федінчик у 2022 році, з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, спершу поповнив ряди тероборони Житомира, а згодом перевівся до лав ЗСУ.

У соцмережах його обраниця ділиться зворушливими кадрами, коли той при приїжджає на вихідні чи у довгоочікувану відпустку.

Пара виховує сина Андрія (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Шлюб з Денисенко - другий для актора-захисника. Вони познайомилися на зйомках серіалу, де грали закохану пару. Відіграли кілька весільних церемоній, і одна з них пройшла на Мальдівах. Восени 2017 року у пари народився син Андрій.

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