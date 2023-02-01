Наталка Денисенко - про перехід на українську: "Не хочу бути тією людиною, яку прийшли "звільняти" окупанти"

За словами актриси, мовне питання в умовах війни вкрай важливе.

"Після 24 лютого я свідомо перейшла на українську, адже не хочу бути тією людиною, яку прийшли "звільняти" окупанти", - каже вона.

При цьому Наталка зізнається: раніше вона була з тих людей, які казали "какая разніца?"

"Я розумію, що раніше була жертвою російської пропаганди. Зараз пазл у моїй голові зійшовся, і я стала спілкуватися виключно українською", - говорить актриса.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Перехід на українську дався зірці не складно.

"Я й раніше володіла українською, але все ж іноді лізуть русизми. Проте я успішно перейшла на нашу мову за короткий термін, привчила свого синочка. Зараз йому п'ять, і він розмовляє українською", - ділиться Денисенко.

Також жінка дала поради тим, хто досі не може (або не хоче) перестати розмовляти мовою окупанта.

"Найголовніше в цій справі (у переході на українську мову - ред.) - усвідомлення, що ти дійсно цього хочеш. У мене є знайомі, які взагалі не розмовляли українською, проте за декілька місяців вивчили її", - пояснює Наталка.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"Я розумію, що комусь важко це зробити, але якщо нашим бійцям не важко нас захищати, то чому нам має бути легко говорити російською? Хай краще буде важко зробити якесь зусилля й заговорити рідною мовою", - додає вона.

А тим, хто досі не розуміє, чому важливо перейти у спілкуванні з російської на українську, актриса радить подивитися документальний фільм "Соловей співає", який "розставить всі крапки над "і".

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)