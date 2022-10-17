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У Міноборони зробили важливу заяву про фотозйомку дронів-камікадзе: про що йдеться

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Київ, Понеділок 17 жовтня 2022 15:56
У Міноборони зробили важливу заяву про фотозйомку дронів-камікадзе: про що йдеться Фото:у Міноборони зробили важливу заяву про фотозйомку дронів-камікадзе (defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

У Міноборони попередили про заборону публікації фотографій збитих іранських дронів-камікадзе.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністерства.

"Сьогодні Україна знову була атакована іранськими дронами-камікадзе. Згодом деякі користувачі соцмереж виклали фото уламків збитих "Шахедів". Начебто нічого страшного немає – ми пишаємося роботою нашої ППО. Але. Ми повинні думати трохи вперед", - заявила Маляр.

За її словами, якщо на фото видно бортовий номер ворожого безпілотника, із цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до мети, чи ні.

Мало того, ворожі ЗМІ можуть використати цей факт у пропагандистських цілях. Також важливо дотримуватись старого правила – не робити на фото прив'язки до місцевості. Тобто щоб не було зрозуміло, де саме було знято збитий дрон.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили дронами по Києву. Внаслідок атаки стався вибух у багатоповерхівці, відомо про чотирьох загиблих.

Загалом окупанти випустили по Україні 43 дрони-камікадзе. Обстріл також зафіксовано в Сумській та Дніпропетровській областях.

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