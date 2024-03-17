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Наталі Портман засвітилась на обкладинці модного глянцю у розкішному образі (фото)

Неділя 17 березня 2024 19:34
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Наталі Портман засвітилась на обкладинці модного глянцю у розкішному образі (фото) Наталі Портман (фото: instagram.com/natalieportman)
Автор: Юлія Любченко

Наталі Портман - досить популярна акторка, а ще й просто красива жінка, яка вміє зачарувати своєю красою та унікальністю.

Про образи для крайньої зйомки Портман для глянцю, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль фотографа.

Наталі Портман знялась у фотосесії для модного глянцю

Наталі Портман стала дуже популярною завдяки ролям у фільмах: "Леон", "Зоряні війни", "Нью-Йорк, я люблю тебе" та іншим картинам. Але глядачі люблять її не лише за високий рівень професіоналізму, а ще й за її вміння подати себе та свою красу, до того ж природну.

Портман не так часто виходить на публіку й демонструє розкішні вбрання, вона обирає більш спокійний образ життя та показує свою красу не часто, але кожного разу затьмарює всіх навколо.

Наталі Портман засвітилась на обкладинці модного глянцю у розкішному образі (фото)

Наталі Портман сфотографувалась для глянцю (фото: instagram.com/marieclaireau)

Наталі вирішила погодитися на пропозицію від австралійського видання Marie Claire та прикрасила останню обкладинку.

Для цього жінка знялась у спеціальній фотосесії, яка розкрила її з нової сторони. Акторка постала у чорній сукні з відкритою спиною та зоною декольте, яка прикрашена сяючими нитками - це лише перший лук.

А далі Портман приміряла піджак-сукню під пояс чорного кольору та відкрила одне плече. Цей образ також вийшов дуже ніжним та цікавим і пригорнув увагу фоловерів Наталі.

Ця зйомка показує, наскільки красивою жінкою є Наталі, а також ще раз доводить, що вона майже зовсім не змінилась з часів своєї юності й має чудовий вигляд у свої 42 роки.

Наталі Портман засвітилась на обкладинці модного глянцю у розкішному образі (фото)Наталі Портман засвітилась на обкладинці модного глянцю у розкішному образі (фото)Наталі Портман засвітилась на обкладинці модного глянцю у розкішному образі (фото)

Наталі Портман сфотографувалась для глянцю (фото: instagram.com/thismustbetheplacefolks)

Раніше ми розповідали, як змінились головні актори легендарного фільму "Леон".

Також читайте, як Крістен Стюарт показала оригінальний образ з відкритою спиною.

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