"Насуваються морози": волонтери збирають гроші на зимову форму для воїнів 57-ї ОМПБр

Миколаївська волонтерка Марина Трач збирає кошти на зимову форму і спальні мішки для воїнів 57-ї окремої мотопіхотної бригади, які захищають Україну від російського агресора.
Кожен із нас може сьогодні долучитися ще й до такої благородної справи.
Наразі вже 10 спальних мішків вдалося відправити на передову.
Жінка не стомлюється допомагати військовим 57-ї ОМПБр (фото: Марина Ткач)
Але для того, аби нашим воїнам було комфортніше нищити ворога, для бійців 57-ї ОМПБр треба зібрати трохи більше 214 тисяч гривень.
Ці кошти підуть на закупівлю курток, штанів, рукавиць і спальних мішків.
"Насуваються морози і 57 бригада потребує зимової теплої форми та спальних мішків! Ці чоловіки захищають нас на найнебезпечніших напрямках та бережуть наш спокій ціною свого життя! Давайте і ми їм допоможемо", - просить Марина.
Реквізити для допомоги військовим:
Воїни 57-ї ОМПБр (фото: Марина Трач)
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