"Насуваються морози": волонтери збирають гроші на зимову форму для воїнів 57-ї ОМПБр

Наразі вже 10 спальних мішків вдалося відправити на передову.

Жінка не стомлюється допомагати військовим 57-ї ОМПБр (фото: Марина Ткач)

Але для того, аби нашим воїнам було комфортніше нищити ворога, для бійців 57-ї ОМПБр треба зібрати трохи більше 214 тисяч гривень.

Ці кошти підуть на закупівлю курток, штанів, рукавиць і спальних мішків.

"Насуваються морози і 57 бригада потребує зимової теплої форми та спальних мішків! Ці чоловіки захищають нас на найнебезпечніших напрямках та бережуть наш спокій ціною свого життя! Давайте і ми їм допоможемо", - просить Марина.

Реквізити для допомоги військовим:

Карта Monobank - 5375 4112 0454 4212

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Карта ПриватБанку - 5168 7422 2877 0289 (Марина Трач)

Воїни 57-ї ОМПБр (фото: Марина Трач)