"Грядут морозы": волонтеры собирают деньги на зимнюю форму для воинов 57-й ОМПБр

Николаевская волонтер Марина Трач собирает средства на зимнюю форму и спальные мешки для воинов 57-й отдельной мотопехотной бригады, которые защищают Украину от российского агрессора.
Каждый из нас может сегодня приобщиться еще и к такому благородному делу.
На этот час уже 10 спальных мешков удалось отправить на передовую.
Женщина не устает помогать военным 57-й ОМПБр (фото: Марина Ткач)
Но для того, чтобы нашим воинам было комфортнее уничтожать врага, для бойцов 57-й ОМПБр нужно собрать чуть больше 214 тысяч гривен.
Эти средства пойдут на закупку курток, брюк, перчаток и спальных мешков.
"Грядут морозы и 57 бригада нуждается в зимней теплой форме и спальных мешках! Эти мужчины защищают нас на самых опасных направлениях и берегут наше спокойствие ценой своей жизни! Давайте и мы им поможем", - просит Марина.
Реквизиты для помощи военным:
Воины 57-й ОМПБр (фото: Марина Трач)
Ранее мы писали, что заслуженная артистка Украины и звезда сериала "Когда мы дома" нуждается в помощи украинцев.