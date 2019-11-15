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Такие солнышки: Потап и Настя Каменских очаровали ярким спортивным луком

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.11.2019 - 11:36
Такие солнышки: Потап и Настя Каменских очаровали ярким спортивным луком
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Артист рассказал, что они с супругой разъехались по концертам

После насыщенной поездки в Мексику, где они успели и отдохнуть у океана, и заняться продвижением нового хита певицы Elefante, Настя Каменских и Потап вернулись в Украину и сразу же окунулись в водоворот дел и событий. Так, артистка на днях зажгла на "Вечере премьер" с Катей Осадчей в пикантном латексном боди, презентовав композицию и на украинской сцене. Потап также пожет похвастаться важным достижением - в его честь открыли звезду на так называемой “аллее звезд” в Киеве у станции метро “Дворец Спорта".

Однако теперь супругам придется расстаться, так как у них концерты в разных городах - и даже странах. На свой странице в сети instagram рэпер поделился ярким "прощальным" снимком с любимой. Оба артиста запечатлены в стильных и красочных спортивных образах.

Настя выбрала удобный спортивный костюм мятного цвета с оверсайз свитшотом и черные ботинки. Потап также отправился в дорогу в комфортном наряде - черно-красном спортивном костюме, кросовкках и шапке. Позитивная парочка позирует на киевской улице, держась за руки и будто бы прощаясь с фотографом.

Такие солнышки: Потап и Настя Каменских очаровали ярким спортивным луком

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

"Мы разъехались по концертам, Настечка в Испанию, я в Хмельницкий и Луцк с @mozgiband #mozgi ,побачимось!" - прокомментировал продюсер.

Фолловеры желают им удачных поездок и восхищаются яркими нарядами стильных супругов.

  • Обожаю вас, вы такие позитивные всегда)
  • Класс
  • Какие вы с Наськой солнышки
  • Ждемо сьогодні в Хмельницькому
  • Насте повезло больше
  • Крутые! Отлично вам провести концерты
  • Лучшие
  • Такая позитивная фотка
  • Классное фото, хочу заметить клёвые найки
  • Милые такие))
  • Насте повезло больше, хотя, в Украине тоже хорошо

Такие солнышки: Потап и Настя Каменских очаровали ярким спортивным луком

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Ранее Настя Каменских заинтриговала фото в редакции мексиканского Playboy и пообещала поклонникам нечто интересное и горячее.

У меня есть звезда: Потап восхитил душевным фото с сыном Андреем на важном событии В латексном боди и с мамой: Настя Каменских произвела фурор на "Вечере премьер"
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