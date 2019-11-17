Потап рассказал, как любит проводить время с тещей

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Рэпер похвастался, что у него замечательные отношения с мамой жены

На днях Потап пришел поддержать любимую супругу Настю Каменских на ярком “Вечере премьер с Екатериной Осадчей”, где она в пикантном наряде представила свой хит Elefante на киевской сцене. Там рэпер пообщался с ведущей "Светской жизни" и разоткровенничался о том, какие у него отношения с тещей - которая, к слову, также вышла в тот вечер на сцену вместе с Аллой Кудлай.

По словам мужа Каменских, теща его очень любит. К примеру, Лидия Каменских специально приготовила вкусные котлеты к его возвращению из отпуска.

"Я только что прилетел из Мексики, прихожу домой, а в холодильнике уже котлетки стоят", – рассказал Потап.

Видео: (youtube.com/Світське життя)

Кроме того, Алексей Потапенко отметил, что они с тещей любят проводить время вместе - и им всегда весело.

"У нас шикарные с ней отношения. Мы поем, отдыхаем и смотрим кино вместе", – поделился продюсер.

Фото: Настя Каменских с мамой Лидией и крестной Аллой Кудлай (instagram.com/kamenskux)

Отметим, что именно он написал песню, с которой мама Насти выступила на сцене "Вечера премьер" - это был подарок теще на день рождения.

Также Потап добавил, поскольку он пишет песни, обожает общаться с представителями разных социальных слоев населения.

"Я люблю общаться и с бездомными, и с президентами, и с стриптизершами, и с работниками заводов. Мне очень нравится, когда человек занимается своей профессией с увлечением", – рассказал Алексей.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Потап восхитил душевным фото с сыном Андреем на важном событии - в его честь открыли звезду на так называемой “аллее звезд” в Киеве.