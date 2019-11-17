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А як же Настя? Потап розповів пікантні подробиці про відвідування стриптиз-клуба

STYLERПерсони    17.11.2019 - 12:31
А як же Настя? Потап розповів пікантні подробиці про відвідування стриптиз-клуба
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Артист не вбачає в своїх діях нічого поганого

Продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, зізнався, що часом відвідує стриптиз-клуби. Про це артист зізнався телеведучій шоу "Світське життя".

Виконавець розповів, що коли гастролював у складі групи "Потап та Настя Каменських", відвідував різні американські міста. Наприклад був у Сан-Франциско, Сіетл, Чикаго і за традицією там вони відвідували ресторани і бари. У деяких з них дівчата танцювали стриптиз.

"А в Києві один раз навіть дівчина, яка танцювала стриптиз, так сильно тягнула мене з залу на сцену, що в підсумку порвала ремінь", – зізнався продюсер.

Однак Потапа дані ситуації не особливо бентежать, адже оскільки він пише пісні, то йому цікаво спілкуватися з представниками різних соціальних верств населення.

Відео: youtube.com/Світське життя)

"Я люблю спілкуватися і з бездомними, і з президентами, і з стриптизерками, і з дівчатами легкої поведінки, і з працівниками заводів. Мені дуже подобаються люди, які, якщо і займаються своєю роботою, то із захопленням", – розповів Олексій Потапенко.

Нагадаємо, що Потап розповів, як любить проводити час з тещею.

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