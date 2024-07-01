Настя Каменских призналась, делает ли "уколы красоты"

В чем секрет Каменских

Певица отметила, что она за натуральную и здоровую красоту. Артистка до сих пор не делала себе никаких инъекций, она не колола ни ботокс, ни витамины. Уже много лет она работает с косметологом и всегда прислушивается к ее советам.

Уход за кожей

"Мой утренний уход состоит из нескольких этапов, а именно: очищение, тонизирование, увлажнение. Сначала я умываюсь крем-пенкой, после чего наношу два тоника. Один из них с легким эффектом пилинга. Другой нейтрализующий", - рассказала Каменских.

"Потом я наношу крем, обязательно с SPF-защитой кожи от солнца, чтобы не было пигментных пятен. Если я понимаю, что буду проводить много времени под открытым прямым солнцем, то надеваю рубашку, которая закроет тело, а также ношу шляпы с полями, чтобы они прятали мое лицо", - добавляет она.

Настя Каменских

Во время пребывания на солнце звезда обязательно пользуется солнцезащитным кремом, наносит его на кожу каждые два часа.

А вечером она использует аналогичные средства, но уже ночные: смывку, два тоника, крем. Раз в неделю певца делает пилинги. Впрочем, ей не всегда удается воспользоваться услугами профессионалов, поэтому она использует средства для пилинга самостоятельно.

"Также мне очень помогают массажи лица. А еще я планирую каждый день начать делать гимнастику для лица. Сейчас существует много действенных техник самомассажа, в интернете в бесплатном доступе очень много классных видео", - отметила звезда.

Каменских без фотошопа (фото: instagram.com/kamenskux)

Уход за волосами

"У меня пористая структура волос, поэтому они нуждаются в активном увлажнении. Я стараюсь не красить их полностью, а просто усиливать свой цвет безаммиачной краской немного темного оттенка. Мой парикмахер просит не мыть их чаще двух раз в неделю, но мне не всегда это удается" , - говорит певица.

Также она использует множество масок. Но, отметила Каменских, тип волос у каждого индивидуален, поэтому она советует поговорить со специалистом, которому вы доверяете, чтобы он подобрал вам правильный уход.

Фото из клипа "Гріхи"

Здоровые привычки

Единственное, что никогда не смогут заменить какие-либо уходовые средства, это здоровый сон. И поэтому певица пытается придерживаться режима, чтобы у ее организма было достаточно времени на отдых.

"Когда есть такая возможность, я всегда стараюсь лечь спать с десяти вечера до полуночи. Это время сна - самое полезное, ведь в это время у нас активно выделяется гормон сна мелатонин", - пояснила Каменских.

"Если вы приложите усилия и хотя бы две-три недели подряд будете ложиться именно в это время, вас просто поразит то, как изменится не только ваш внешний вид, но и самочувствие. Также важно пить много воды. И минимизировать сахар и соль хотя бы в канун дня, когда вам очень нужно максимально красиво выглядеть", - резюмировала она.