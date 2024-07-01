Настя Каменских призналась, делает ли "уколы красоты"
Певица Настя Каменских, недавно выпустившая из Ostrovskyi трек "Гріхи", поделилась секретами красоты. Даже несмотря на плотный график, артистка выглядит великолепно.
Об этом звезда рассказала в эксклюзивном комментарии РБК-Украина (проект Styler).
В чем секрет Каменских
Певица отметила, что она за натуральную и здоровую красоту. Артистка до сих пор не делала себе никаких инъекций, она не колола ни ботокс, ни витамины. Уже много лет она работает с косметологом и всегда прислушивается к ее советам.
Уход за кожей
"Мой утренний уход состоит из нескольких этапов, а именно: очищение, тонизирование, увлажнение. Сначала я умываюсь крем-пенкой, после чего наношу два тоника. Один из них с легким эффектом пилинга. Другой нейтрализующий", - рассказала Каменских.
"Потом я наношу крем, обязательно с SPF-защитой кожи от солнца, чтобы не было пигментных пятен. Если я понимаю, что буду проводить много времени под открытым прямым солнцем, то надеваю рубашку, которая закроет тело, а также ношу шляпы с полями, чтобы они прятали мое лицо", - добавляет она.
Настя Каменских
Во время пребывания на солнце звезда обязательно пользуется солнцезащитным кремом, наносит его на кожу каждые два часа.
А вечером она использует аналогичные средства, но уже ночные: смывку, два тоника, крем. Раз в неделю певца делает пилинги. Впрочем, ей не всегда удается воспользоваться услугами профессионалов, поэтому она использует средства для пилинга самостоятельно.
"Также мне очень помогают массажи лица. А еще я планирую каждый день начать делать гимнастику для лица. Сейчас существует много действенных техник самомассажа, в интернете в бесплатном доступе очень много классных видео", - отметила звезда.
Каменских без фотошопа (фото: instagram.com/kamenskux)
Уход за волосами
"У меня пористая структура волос, поэтому они нуждаются в активном увлажнении. Я стараюсь не красить их полностью, а просто усиливать свой цвет безаммиачной краской немного темного оттенка. Мой парикмахер просит не мыть их чаще двух раз в неделю, но мне не всегда это удается" , - говорит певица.
Также она использует множество масок. Но, отметила Каменских, тип волос у каждого индивидуален, поэтому она советует поговорить со специалистом, которому вы доверяете, чтобы он подобрал вам правильный уход.
Фото из клипа "Гріхи"
Здоровые привычки
Единственное, что никогда не смогут заменить какие-либо уходовые средства, это здоровый сон. И поэтому певица пытается придерживаться режима, чтобы у ее организма было достаточно времени на отдых.
"Когда есть такая возможность, я всегда стараюсь лечь спать с десяти вечера до полуночи. Это время сна - самое полезное, ведь в это время у нас активно выделяется гормон сна мелатонин", - пояснила Каменских.
"Если вы приложите усилия и хотя бы две-три недели подряд будете ложиться именно в это время, вас просто поразит то, как изменится не только ваш внешний вид, но и самочувствие. Также важно пить много воды. И минимизировать сахар и соль хотя бы в канун дня, когда вам очень нужно максимально красиво выглядеть", - резюмировала она.
Напомним, недавно Каменских обратилась к хейтерам, которые назвали ее "толстой".
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