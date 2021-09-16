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Настя Каменских выступит в Киеве со звездой российского шансона и поклонницей Путина

Автор: Владимир Костырин

Российская певица Любовь Успенская, известная своей поддержкой политики Путина и посещавшая оккупированный Крым, в рамках своего тура в Украине даст несколько концертов, в том числе и в Киеве, где вместе с артисткой на сцену выйдет звезда Настя Каменских.

Шоу рекламируется на сайтах ряда концертных операторов.

Успенская даст сольники в Харькове 17 сентября, в Днепре 18 сентября, в Киеве 19 сентября, в Одессе 21 сентября, в Херсоне 23 сентября и в Запорожье 26 сентября.

Стоимость билетов в разных городах варьируется от нескольких сотен гривен до почти трех тысяч.

Любовь Успенская даст концерт в Киеве (фото: kontramarka.ua)

На концерте в Киеве во Дворце "Украина" звезда шансона будет выступать в сопровождении симфонического оркестра. Также зрителей ожидает дуэт Успенской с Каменских - творческая коллаборация украинской и российской певиц началась несколько лет назад, когда артистки записали совместную песню "Ты же не забыл" в 2018-м.

Видео: Настя Каменских и Любовь Успенская - "Ты же не забыл"

67-летняя Успенская, которые многие помнят по хитам 90-х и нулевых "К единственному, нежному", "Пропадаю я", "А я сяду в кабриолет", "Значит пора", "Горчит калина", нередко выступает в Украине, собирая аншлаги в залах. При этом российская артистка, имеющая также гражданство США, также посещала временно оккупированный Россией Крым. Никаких запретов и санкций после этого на посещение нашей страны в отношении певицы не вводились.

Украинские активисты с возмущением ранее обращали внимание в сети на такую ситуацию, и напоминали, что Успенская была одной из российских артистов, которые поддерживали агрессию РФ против Украины и заступалась за сторонников боевиков на Донбассе, а также она публично выражала симпатии Путину.

Фото: скрин публикаций в росСМИ об Успенской

Напомним, ранее Олег Ляшко отжег на концерте звезды российского шансона Успенской.

Также мы писали о том, что скандальный российский исполнитель Моргенштерн собирается дать концерты в Киеве, Харькове и Запорожье, хотя ему запрещали выступать в Украине. В СБУ дали четкий ответ, состоятся ли эти анонсированные шоу.

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