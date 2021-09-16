Настя Каменских выступит в Киеве со звездой российского шансона и поклонницей Путина

Успенская даст сольники в Харькове 17 сентября, в Днепре 18 сентября, в Киеве 19 сентября, в Одессе 21 сентября, в Херсоне 23 сентября и в Запорожье 26 сентября.

Стоимость билетов в разных городах варьируется от нескольких сотен гривен до почти трех тысяч.

Любовь Успенская даст концерт в Киеве (фото: kontramarka.ua)

На концерте в Киеве во Дворце "Украина" звезда шансона будет выступать в сопровождении симфонического оркестра. Также зрителей ожидает дуэт Успенской с Каменских - творческая коллаборация украинской и российской певиц началась несколько лет назад, когда артистки записали совместную песню "Ты же не забыл" в 2018-м.

Видео: Настя Каменских и Любовь Успенская - "Ты же не забыл"

67-летняя Успенская, которые многие помнят по хитам 90-х и нулевых "К единственному, нежному", "Пропадаю я", "А я сяду в кабриолет", "Значит пора", "Горчит калина", нередко выступает в Украине, собирая аншлаги в залах. При этом российская артистка, имеющая также гражданство США, также посещала временно оккупированный Россией Крым. Никаких запретов и санкций после этого на посещение нашей страны в отношении певицы не вводились.

Украинские активисты с возмущением ранее обращали внимание в сети на такую ситуацию, и напоминали, что Успенская была одной из российских артистов, которые поддерживали агрессию РФ против Украины и заступалась за сторонников боевиков на Донбассе, а также она публично выражала симпатии Путину.

Фото: скрин публикаций в росСМИ об Успенской