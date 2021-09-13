ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СБУ дала четкий ответ, приедет ли Моргенштерн в Украину

Новина українською →
Понедельник 13 сентября 2021 15:10
СБУ дала четкий ответ, приедет ли Моргенштерн в Украину Моргенштерн не будет выступать в Украине (фото: instagram.com/morgen_shtern)
Автор: Дмитрий Войналович

Скандальный российский исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) собирается дать концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. Но сделать это ему не удастся, потому что он до сих пор создает угрозу нацбезопасности Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в пресс-службе СБУ.

Так будут концерты Моргенштерна в Украине, или нет?

Позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы. А она подтвердила, что в" творчестве Моргенштерна" пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ.

"Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием", - сказали в Службе безопасности Украины.

СБУ дала четкий ответ, приедет ли Моргенштерн в Украину

Моргенштерн не будет выступать в Украине (фото: instagram.com/morgen_shtern)

В сентябре этого года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы Украины о запланированных им концертах на территории нашего государства.

Акцентировано было на том, что пребывание лица в "списке Минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность в нашей стране.

"Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены", - сказали нам в СБУ.

Заметим, что на сайтах, распространяющих билеты, до сих пор "красуются" афиши с лицом Моргенштерна.

СБУ дала четкий ответ, приедет ли Моргенштерн в УкраинуСБУ дала четкий ответ, приедет ли Моргенштерн в УкраинуСБУ дала четкий ответ, приедет ли Моргенштерн в Украину

Скриншоты

Отметим также, что пока неизвестно, должны ли понести какую-либо ответственность организаторы потенциальных концертов Моргенштерна в Украине.

Кстати, во Львов или Ивано-Франковск, например, одиозный артист ехать боится. Так же, как не рискует анонсировать концерты в Одессе. Хотя до этого Алишер и признавался в любви ко всей Украине и украинцам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса
LITE
5 мифов об уходе за волосами, в которые пора перестать верить
5 мифов об уходе за волосами, в которые пора перестать верить