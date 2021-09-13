СБУ дала четкий ответ, приедет ли Моргенштерн в Украину
Скандальный российский исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) собирается дать концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. Но сделать это ему не удастся, потому что он до сих пор создает угрозу нацбезопасности Украины.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в пресс-службе СБУ.
Так будут концерты Моргенштерна в Украине, или нет?
Позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы. А она подтвердила, что в" творчестве Моргенштерна" пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ.
"Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием", - сказали в Службе безопасности Украины.
Моргенштерн не будет выступать в Украине (фото: instagram.com/morgen_shtern)
В сентябре этого года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы Украины о запланированных им концертах на территории нашего государства.
Акцентировано было на том, что пребывание лица в "списке Минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность в нашей стране.
"Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены", - сказали нам в СБУ.
Заметим, что на сайтах, распространяющих билеты, до сих пор "красуются" афиши с лицом Моргенштерна.
Скриншоты
Отметим также, что пока неизвестно, должны ли понести какую-либо ответственность организаторы потенциальных концертов Моргенштерна в Украине.
Кстати, во Львов или Ивано-Франковск, например, одиозный артист ехать боится. Так же, как не рискует анонсировать концерты в Одессе. Хотя до этого Алишер и признавался в любви ко всей Украине и украинцам.