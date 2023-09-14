Настя Каменських, MONATIK і ще 5 артистів, які переклали свої хіти на українську

"Українська мова - моя перша і рідна. Я спілкуюсь українською в сім’ї та з близькими, з дитинства любила співати українські колядки", - говорить Настя.

До слова, вже 15 вересня у мережі з'являться такі пісні NK, як "Дівчата рулять", "Червоне вино" і "Попа як у Кім".

А поки що Styler пропонує згадати інші хіти популярних зірок, які тепер звучать солов’їною.

Макс Барських - "Тумани"

Оля Полякова - "Королева ночі" і "Шльопки"

MONATIK - "Мокра" і "Кожен раз"

Quest Pistols - "Ти неймовірна"

DOROFEEVA - "Різнокольорова"

ALEKSEEV - "Як ти там"