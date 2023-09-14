RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Настя Каменских, MONATIK и еще 5 артистов, которые перевели свои хиты на украинский

Настя Каменских и Дмитрий Монатик (колалж: Styler)
Автор: Иванна Пашкевич

После полномасштабного вторжения большинство известных украинцев начали общаться на родном языке. Кроме того, некоторые представители музыкального шоу-бизнеса стали активно переводить свои русскоязычные хиты на украинский. Даже от новых альбомов, записанных до 24 февраля, но не выпущенных, они отказались.

Качественный контент на родном языке создается звездами ежедневно, и это не может не радовать. Так, например, на днях певица NK презентовала украиноязычную версию своего хита "Это моя ночь", и получил он новое название - "Це є моя ніч".

"Украинский язык - мой первый и родной. Я общаюсь на украинском в семье и с близкими, с детства любила петь украинские колядки", - говорит Настя.

 

К слову, уже 15 сентября в сети появятся такие песни NK, как "Дівчата рулять", "Червоне вино" и "Попа як у Кім".

А пока Styler предлагает вспомнить другие хиты популярных звезд, которые теперь звучат на соловьином.

Макс Барских - "Тумани"

 

Оля Полякова - "Королева ноч" и "Шльопки"

 

 

MONATIK - "Мокра" и "Кожен раз"

 

 

Quest Pistols - "Ти неймовірна"

 

DOROFEEVA - "Різнокольорова"

 

ALEKSEEV - "Як ти там"

 

Ранее мы рассказывали о туре Верки Сердючки, который оказался под угрозой .

Читайте РБК-Украина в Google News
Оля ПоляковаНастя КаменскихНовости шоу-бизнесаНадя ДорофееваМонатикзвезды шоу-бизнеса