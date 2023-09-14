Настя Каменских, MONATIK и еще 5 артистов, которые перевели свои хиты на украинский

"Украинский язык - мой первый и родной. Я общаюсь на украинском в семье и с близкими, с детства любила петь украинские колядки", - говорит Настя.

К слову, уже 15 сентября в сети появятся такие песни NK, как "Дівчата рулять", "Червоне вино" и "Попа як у Кім".

А пока Styler предлагает вспомнить другие хиты популярных звезд, которые теперь звучат на соловьином.

Макс Барских - "Тумани"

Оля Полякова - "Королева ноч" и "Шльопки"

MONATIK - "Мокра" и "Кожен раз"

Quest Pistols - "Ти неймовірна"

DOROFEEVA - "Різнокольорова"

ALEKSEEV - "Як ти там"