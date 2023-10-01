Наступний iPhone викличе ностальгію за старими кнопковими телефонами: про що мова

Очікується, що в наступному поколінні iPhone буде додано додаткову кнопку на одній з бічних поверхонь корпусу. Ця кнопка отримає назву Capture Button (Кнопка захоплення). Функція, яку всередині компанії зараз називають Project Nova, ймовірно, стане однією з ключових особливостей наступної лінійки iPhone, і цікаво, що вона буде доступна не тільки в моделях Pro, але і у всіх чотирьох моделях.

Очевидно, нова кнопка буде функціонувати як керування камерою, аналогічно тому, як це було в деяких ранніх моделях телефонів Nokia та Sony Ericsson. Вона буде служити для активації програми камери, фотографування, і, мабуть, отримає додаткові можливості при довгому або подвійному натисканні.

Новий елемент розмістять на тій стороні, що і кнопка живлення, тільки трохи нижче - там, де на пізніших моделях iPhone можна знайти виріз mmWave. Сам же mmWave був перенесений на протилежний бік під кнопки регулювання гучності.

Також стверджується, що Capture Button буде незвичайною ємнісною кнопкою, а не механічною. Раніше з'являлися чутки, пов'язані з використанням такої технології для кнопок гучності та включення її в iPhone 15 цього року, але Apple вирішила впровадити цю інновацію пізніше. Ці кнопки не рухаються при натисканні та нагадують сенсорні. Вони виявляють торкання та забезпечують тактильний зворотній зв'язок за допомогою "тактильних двигунів" - маленьких моторчиків, які створюють вібрацію у відповідь на торкання. Ємна кнопка в iPhone буде обладнана датчиком сили, який визначить силу натискання і відповідним чином відреагує.

Що відомо про iPhone 16