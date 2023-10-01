Следующий iPhone вызовет ностальгию по старым кнопочным телефонам: о чем речь

Ожидается, что в следующем поколении iPhone будет добавлена дополнительная кнопка на одной из боковых поверхностей корпуса. Эта кнопка получит название Capture Button (Кнопка захвата). Функция, которую внутри компании сейчас называют Project Nova, вероятно станет одной из ключевых особенностей следующей линейки iPhone, и интересно, что она будет доступна не только в моделях Pro, но и во всех четырех моделях.

Очевидно, что новая кнопка будет функционировать как управление камерой, аналогично тому, как это было в некоторых ранних моделях телефонов Nokia и Sony Ericsson. Она будет служить для активации программы камеры, фотографирования, и, по-видимому, получит дополнительные возможности при длительном или двойном нажатии.

Новый элемент разместят на той стороне, что и кнопка питания, только чуть ниже - там, где на более поздних моделях iPhone можно найти вырез mmWave. Сам же mmWave был перенесен на противоположную сторону под кнопки регулировки громкости.

Также утверждается, что Capture Button будет необычной емкостной кнопкой, а не механической.

Ранее появлялись слухи, связанные с использованием такой технологии для кнопок громкости и включения ее в iPhone 15 в этом году, но Apple решила ввести эту инновацию позже. Эти кнопки не двигаются при нажатии и напоминают сенсорные. Они обнаруживают касание и обеспечивают тактильную обратную связь с помощью "тактильных двигателей" - маленьких моторчиков, создающих вибрацию в ответ на касание. Емкая кнопка в iPhone будет оборудована датчиком силы, который определит силу нажатия и ответным образом отреагирует.

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