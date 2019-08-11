Наступил на лицо: в Николаеве поступок полицейского шокировал людей (видео)

Полицейский наступил на лицо задержанному в Николаеве (иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В Николаеве произошел скандал с одним из сотрудников полиции

В Николаеве полиция попала в скандал из-за того, что один из правоохранителей пытался наступить задержанному на лицо. При этом другие полицейские оттащили его, но это вызвало сильное негодование со стороны очевидцев инцидента.

На видео видно, как задержанный мужчина лежит на земле, его держит сотрудник полиции, а другой полицейский становится ему на лицо, но его вовремя оттаскивают его коллеги.

Полицейский наступил на лицо задержанному в Николаеве (видео: YouTube/RMP NEWS)

Автор видео отметил, что неадекватный полицейский видимо насмотрелся видео про разгоны митингов на территории России и поэтому решил себя так повести по отношению к задержанному мужчине. Только он забыл, что находится в Украине.

Напомним, что в Харькове полицейский избил онкобольного пенсионера в трамвае. Правоохранителя уже отстранили от работы. Данный инцидент произошел 8 августа. Пожилые люди попросили полицейского уступить им место и показали удостоверение льготника, но полицейский им грубо ответил матом.

Ранее сообщалось о том, что в Запорожской области пьяный полицейский сбил пешехода. Пострадавшая женщина получила телесные повреждения средней тяжести. В случае доказательства вины правоохранителя, ему грозит ограничение свободы до 3 лет.

Мы также писали о том, что в Киеве пьяный нацгвардеец устроил погоню с полицией и протаранил такси. В результате удара авто такси влетело в ларек с шаурмой.