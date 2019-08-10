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Полицейский избил онкобольного пенсионера в трамвае: всплыли новые детали

STYLERЖизнь    10.08.2019 - 17:59
Полицейский избил онкобольного пенсионера в трамвае: всплыли новые детали
Фото: Иллюстративное фото (Flickr/Alan Turkus)

В Харькове полицейского, который побил пожилого мужчину в транспорте, отстранили от работы

В Харькове завели дело на полицейского, который в общественном транспорте избил онкобольного пенсионера, а его жену обругал. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Участкового сейчас отстранили от работы.

Напомним, что инцидент случился в трамвае Харькова 8 августа. Пожилые  люди зашли в транспорт, но места для инвалидов оказались заняты, там сидел полицейский.  Когда его вежливо попросили уступить место пожилой женщине и даже показали удостоверение льготника, мужчина ответил нецензурной бранью, а на спутника пенсионерки набросился с кулаками и ударил его в лицо.

 В ответ на замечание попутчик нецензурно выразился в адрес пожилой женщины, а вскоре между ним и потерпевшим завязалась драка.

Полицейский избил онкобольного пенсионера в трамвае: всплыли новые деталиФото: Избитый пенсионер (kharkov.comments.ua)

Позже в полиции подтвердили, что нападавшим является сотрудник Слободского отдела полиции, его уже отстранили от должности. Следователи открыли уголовное производство по статье 296 УК Украины ("хулиганство"). Если вину правоохранителя докажут, он будет уволен с работы.

Как мы ранее писали, в Харькове произошел неприятный инцидент – участковый инспектор полиции избил пенсионера, а его супругу обругал нецензурными словами. 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на набережной одного из курортов иностранцу сломали челюсть.

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