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Жуткое ДТП в Киеве: пьяный нацгвардеец устроил погоню с полицией и протаранил такси

STYLERЖизнь    03.08.2019 - 11:13
Жуткое ДТП в Киеве: пьяный нацгвардеец устроил погоню с полицией и протаранил такси
В Киеве пьяный нацгвардеец врезался в такси (иллюстративное фото: facebook.com/mashintop)

В Киеве водитель Toyota уходил от погони и спровоцировал аварию

Ночью 3 августа в Киеве водитель Toyota Camry пытался скрыться от полиции и врезался в такси компании Bolt. В результате столкновения машина такси влетела в ларек с шаурмой. Об этом сообщает Информатор.

По данным очевидцев, Toyota ехала со скоростью около 120 километров в час. При этом автомобиль несколько раз чуть не стал виновником ДТП. Возле Троещинского рынка на проспекте Генерала Ватутина Toyota Camry протаранила автомобиль службы такси Bolt, который ехал в переди.

Жуткое ДТП в Киеве: пьяный нацгвардеец устроил погоню с полицией и протаранил такси

В Киеве пьяный нацгвардеец врезался в такси (фото: kiev.informator.ua)

От сильного удара такси влетело в ларек с шаурмой, который стоял возле рынка. Таксист сильных увечий не получил и отделался ушибами. Водитель Toyota был задержан правоохранителями. В полиции заявили, что при оформлении ДТП он вел себя неадекватно. При досмотре авто полиция нашли порошок, который очень похож на амфетамин.

В Киеве пьяный нацгвардеец врезался в такси (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Кроме того, полицейские установили, что нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения. При нем было действительное удостоверение военного Национальной гвардии Украины.

Жуткое ДТП в Киеве: пьяный нацгвардеец устроил погоню с полицией и протаранил такси

В Киеве пьяный нацгвардеец врезался в такси (фото: kiev.informator.ua)

От мощного удара у Toyota полностью разбилась передняя часть. У машины службы такси вылетело заднее стекло и отлетело переднее колесо. В данный момент правоохранители устанавливают точные причины инцидента.

Жуткое ДТП в Киеве: пьяный нацгвардеец устроил погоню с полицией и протаранил такси

В Киеве пьяный нацгвардеец врезался в такси (фото: kiev.informator.ua)

Напомним, что появилось шокирующее видео, на котором видно, как женщина на джипе сбивает детей на переходе в Херсоне.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве в ДТП погиб известный диджей Александр Лисогор, более известный под псевдонимом Gabber. Происшествие случилось 1 августа.

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