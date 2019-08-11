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Наступив на обличчя: у Миколаєві вчинок поліцейського шокував людей (відео)

STYLERЖиття    11.08.2019 - 20:50
Наступив на обличчя: у Миколаєві вчинок поліцейського шокував людей (відео)
Поліцейський наступив на обличчя затриманого в Миколаєві (ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

У Миколаєві стався скандал з одним із співробітників поліції

У Миколаєві поліція потрапила в скандал через те, що один з правоохоронців намагався наступити затриманому на обличчя. При цьому інші поліцейські відтягли його, але це викликало сильне обурення з боку очевидців інциденту.

На відео видно, як затриманий чоловік лежить на землі, його тримає співробітник поліції, а інший поліцейський стає йому на обличчя, але його вчасно відтягують його колеги.

Поліцейський наступив на обличчя затриманого в Миколаєві (відео: YouTube/P NEWS)

Автор відео зазначив, що неадекватний поліцейський мабуть передивився відео про розгони мітингів на території Росії і тому вирішив себе так повести по відношенню до затриманого чоловіка. Тільки він забув, що знаходиться в Україні.

Нагадаємо, що в Харкові поліцейський побив онкохворого пенсіонера в трамваї. Правоохоронця вже відсторонили від роботи. Даний інцидент стався 8 серпня. Літні люди попросили поліцейського поступитися їм місце і показали посвідчення пільговика, але поліцейський їм грубо відповів матом.

Раніше повідомлялося про те, що в Запорізькій області п'яний поліцейський збив пішохода. Постраждала жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. У разі доведення вини правоохоронця, йому загрожує обмеження волі до 3 років.

Ми також писали про те, що в Києві п'яний нацгвардієць влаштував перегони з поліцією і протаранив таксі. В результаті удару авто таксі влетіло в ларьок з шаурмою.

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