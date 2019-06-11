Наступил апокалипсис: под Черкассами дорога превратилась в куски

В Черкассах после сильного дождя асфальтированная дорога превратилась в куски. Об этом рассказал Владислав Москаленко в социальной сети Facebook.

Он сообщил, что заехал в Тальновский район Черкасской области, чтобы проведать свою бабушку, но обнаружил, что дорога просто развалилась на куски, а в самом селе отсутствует электроэнергия и сотовая связь.

"Впервые в жизни столкнулся с таким аномальным явление. Заехали в одно из сел на Тальнивщини - навестить родную бабушку. Дорога до самого дома лежала по асфальту, но после сильного двухчасового дождя, асфальта, как и не было. Наступил апокалипсис: дороги нет, света нет, связи нет, телефоны разряжены, еще и суббота - выходной. Американское кино отдыхает", - рассказал Москаленко.

Под Черкассами от дороги остались только куски (Facebook / Vladyslav Moskalenko)

Он отметил, что через несколько часов они смогли разыскать человека, который пригнал полноприводный трактор и вытянул их машину на ближайшую дорогу.

Также местное издание "Викка" сообщает о том, что в Тальном, на улице Майданецкой затопило до такой степени, что люди просто не смогли добраться домой.

"Глава уличного комитета и жители улицы встревожены ситуацией, которая сложилась в результате дождя. Затопило огород, подвал, снесло забор, размыло грунт. Такого до этого времени не было", - рассказала местная жительница Ольга Котенко.

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