Настав апокаліпсис: під Черкасами дорога перетворилася на шматки

У Черкасах після сильного дощу асфальтована дорога перетворилася на шматки. Про це розповів Владислав Москаленко в соціальній мережі Facebook.

Він повідомив, що заїхав у Тальнівський район Черкаської області, щоб провідати свою бабусю, але виявив, що дорога просто розвалилася на шматки, а в самому селі відсутня електроенергія і стільниковий зв'язок.

"Вперше в житті зіткнувся з таким ненормальним явищем. Заїхали в одне із сіл на Тальнівщині - провідати рідну бабусю. Дорога до самого будинку лежала по асфальту, але після сильного двогодинного дощу, асфальту, як і не було. Настав апокаліпсис: дороги немає, світла немає, зв'язку немає, телефони розряджені, ще й субота - вихідний. Американське кіно відпочиває", - розповів Москаленко.

Під Черкасами від дороги залишилися тільки шматки (Facebook / Vladyslav Moskalenko)

Він зазначив, що через кілька годин вони змогли розшукати людину, яка пригнала повноприводний трактор і витягнула їх машину на найближчу дорогу.

Також місцеве видання "Вікка" повідомляє про те, що в Тальному, на вулиці Майданецкій затопило до такої міри, що люди просто не змогли дістатися додому.

"Голова вуличного комітету і мешканці вулиці стривожені ситуацією, яка склалася в результаті дощу. Затопило город, підвал, знесло паркан, розмило ґрунт. Такого до цього часу не було", - розповіла місцева мешканка Ольга Котенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що трасу Житомир-Бердичів засипало моторошним градом, висотою в 5 сантиметрів.

А також розповідали про те, що ураган розніс на друзки село під Херсоном.