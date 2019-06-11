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Настав апокаліпсис: під Черкасами дорога перетворилася на шматки


Місцеві жителі через зливу виявилися повністю відрізані від цивілізації

У Черкасах після сильного дощу асфальтована дорога перетворилася на шматки. Про це розповів Владислав Москаленко в соціальній мережі Facebook.

Він повідомив, що заїхав у Тальнівський район Черкаської області, щоб провідати свою бабусю, але виявив, що дорога просто розвалилася на шматки, а в самому селі відсутня електроенергія і стільниковий зв'язок.

"Вперше в житті зіткнувся з таким ненормальним явищем. Заїхали в одне із сіл на Тальнівщині - провідати рідну бабусю. Дорога до самого будинку лежала по асфальту, але після сильного двогодинного дощу, асфальту, як і не було. Настав апокаліпсис: дороги немає, світла немає, зв'язку немає, телефони розряджені, ще й субота - вихідний. Американське кіно відпочиває", - розповів Москаленко.

 

Під Черкасами від дороги залишилися тільки шматки (Facebook / Vladyslav Moskalenko)

Він зазначив, що через кілька годин вони змогли розшукати людину, яка пригнала повноприводний трактор і витягнула їх машину на найближчу дорогу.

Також місцеве видання "Вікка" повідомляє про те, що в Тальному, на вулиці Майданецкій затопило до такої міри, що люди просто не змогли дістатися додому.

"Голова вуличного комітету і мешканці вулиці стривожені ситуацією, яка склалася в результаті дощу. Затопило город, підвал, знесло паркан, розмило ґрунт. Такого до цього часу не було", - розповіла місцева мешканка Ольга Котенко.

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