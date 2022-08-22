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Наступает время Ретроградного Урана: что нельзя делать и кому повезет

Новина українською →
Понедельник 22 августа 2022 17:55
Наступает время Ретроградного Урана: что нельзя делать и кому повезет Фото: Ретроградный Уран 2022 (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

С 24 августа планета Уран перейдет, согласно астрологическим расчетам, в ретроградное движение. Этот период может внести определенные коррективы в жизнь каждого из нас.

Прогнозом со Styler поделилась астролог Арина Артуровна.

По словам эксперта, это значит, что многие люди почувствуют сильное желание обновлений, кардинальных перемен, "начать с чистого листа".

Необходима особенная сознательность и осторожность в это время, особенно людям, кто часто подвержен подобным вспышкам в виде желания резких перемен.

Стоит тщательно оценивать ситуацию и избегать скоропалительных решений. Однако люди по жизни нерешительные в это время могут ощутить больше смелости для действий.

В это время рекомендуется:

  • ломать стереотипы
  • внедрять инновационные технологии в свое дело
  • внезапные озарения и оригинальные решения каких-то застарелых проблем
  • значительные перемены в своей жизни - смена работы, переезд, начало новых отношений либо решительный разрыв прежних связей - тех, что стали в тягость
  • смелые эксперименты исследования, открытия
  • неожиданные события

Такие действия в период ретроградного Урана могут принести успех.

А вот от этого следует оказаться во время ретроградности Урана:

  • консервативность
  • препятствие внедрения IT-технологий
  • ограниченность мышлений и поступков
  • примитивные методы решения проблем
  • препятствование кардинальным изменениям в жизни
  • неумение подстраиваться и быть вариативным

Продлится этот период по 22 января 2023 включительно.

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Также эксперт дала детальный прогноз на август 2022 для каждого знака Зодиака.

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