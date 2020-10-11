Настоящий Mortal Kombat: в Киеве водители маршрутки и трамвая устроили драку посреди дороги

Жители Киева стали свидетелями драки между двумя водителями общественного транспорта. Инцидент произошел в центре столице – на Подоле. На видео видно, как двое мужчин выясняют отношения и дерутся. При этом у водителя трамвая в руках была монтировка.

Видео драки, которую сняли прохожие, опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Драка в Киеве между водителями маршрутки и трамвая (видео: facebook.com/KyivOperativ)

"Настоящий Mortal Kombat произошел на Подоле между водителями маршрутки и трамвая. Водитель трамвая выиграл, потому что использовал "коронку". А вообще, это еще один звоночек к пересмотру пассажирских перевозок в столице", - говорится в подписи к видео.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

Трамвайщик сделал то, о чем мечтает 99% киевлян;

За трамвайщика с детства! Но маршрутчику мало дал монтировкой;

Надо было этой собачьей будке колеса порезать;

Трамвайщик прав. Сдали нервы;

Ну маршруточники реальное быдло. Как на дороге, так и в жизни;

Им уже монтировкой по башке пора стучать за такие кульбиты;

Коммунальный транспорт вышел победителем.

Напомним, в Киеве пассажир ударил женщину-кондуктора. Неадекватный поступок парня не остался без ответа - на хулигана набросился другой мужчина, который стоял рядом. После этого между молодыми людьми завязалась серьезная драка.

Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчину забили насмерть возле метро. Предварительно были сведения, что погибший просто спросил, работает ли подземка.