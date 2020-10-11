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Настоящий Mortal Kombat: в Киеве водители маршрутки и трамвая устроили драку посреди дороги

Автор: Роман Мирончук

В Киеве на камеру сняли драку между двумя водителями

Жители Киева стали свидетелями драки между двумя водителями общественного транспорта. Инцидент произошел в центре столице – на Подоле. На видео видно, как двое мужчин выясняют отношения и дерутся. При этом у водителя трамвая в руках была монтировка.

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Видео драки, которую сняли прохожие, опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Драка в Киеве между водителями маршрутки и трамвая (видео: facebook.com/KyivOperativ)

"Настоящий Mortal Kombat произошел на Подоле между водителями маршрутки и трамвая. Водитель трамвая выиграл, потому что использовал "коронку". А вообще, это еще один звоночек к пересмотру пассажирских перевозок в столице", - говорится в подписи к видео.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

  • Трамвайщик сделал то, о чем мечтает 99% киевлян;
  • За трамвайщика с детства! Но маршрутчику мало дал монтировкой;
  • Надо было этой собачьей будке колеса порезать;
  • Трамвайщик прав. Сдали нервы;
  • Ну маршруточники реальное быдло. Как на дороге, так и в жизни;
  • Им уже монтировкой по башке пора стучать за такие кульбиты;
  • Коммунальный транспорт вышел победителем.

Напомним, в Киеве пассажир ударил женщину-кондуктора. Неадекватный поступок парня не остался без ответа - на хулигана набросился другой мужчина, который стоял рядом. После этого между молодыми людьми завязалась серьезная драка.

Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчину забили насмерть возле метро. Предварительно были сведения, что погибший просто спросил, работает ли подземка.

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