В Киеве пассажир ударил женщину-кондуктора: такой жестокой кармы неадекват не ожидал (видео)

В киевском троллейбусе произошла драка между пассажирами
В Киеве произошла жестокая драка в салоне троллейбуса между пассажирами. Конфликт начался после того, как один из них ударил женщину-кондуктора кулаком в лицо.
Неадекватный поступок парня не остался без ответа - на хулигана набросился другой мужчина, стоявший неподалеку. После этого между молодыми людьми завязалась серьезная драка. Об этом передает "Киев Оперативный" на своем Telegram-канале.
В сети также появилось видео инцидента в троллейбусе.
На кадрах видно, как дерущиеся обмениваются ударами кулаками и коленями, бьют друг друга по голове. В это время другие пассажиры стали расходиться подальше.
В определенный момент в салон вошел мужчина и попробовал разнять драчунов.
После этого "защитник" кондуктора достал из кармана баллончик и забрызгал соперника. Тут уже все пассажиры вышли из троллейбуса, и в салоне остались только драчуны, кондуктор и третий мужчина, который хотел вызвать полицию.
Пострадавший от газа хулиган сел на кресло и закрыл лицо руками. "Мститель" же забрал упавший во время драки телефон, свой рюкзак, и собрался уходить. Однако перед этим наотмашь ударил ногой своего противника прямо по лицу.
Видео брутальных разборок можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - присутствуют сцены насилия!)
Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчину избили молотком в маршрутке и нанесли несколько ударов в голову.
Также мы писали о том, что недавно в Сумах пассажир изувечила кондуктора из-за маски.