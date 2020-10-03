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В Киеве пассажир ударил женщину-кондуктора: такой жестокой кармы неадекват не ожидал (видео)

Киев, Суббота 03 октября 2020 14:10
В Киеве пассажир ударил женщину-кондуктора: такой жестокой кармы неадекват не ожидал (видео)
В Киеве произошла драка в троллейбусе (иллюстративное фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В киевском троллейбусе произошла драка между пассажирами

В Киеве произошла жестокая драка в салоне троллейбуса между пассажирами. Конфликт начался после того, как один из них ударил женщину-кондуктора кулаком в лицо.

Неадекватный поступок парня не остался без ответа - на хулигана набросился другой мужчина, стоявший неподалеку. После этого между молодыми людьми завязалась серьезная драка. Об этом передает "Киев Оперативный" на своем Telegram-канале.

В сети также появилось видео инцидента в троллейбусе.

На кадрах видно, как дерущиеся обмениваются ударами кулаками и коленями, бьют друг друга по голове. В это время другие пассажиры стали расходиться подальше.

В определенный момент в салон вошел мужчина и попробовал разнять драчунов.

После этого "защитник" кондуктора достал из кармана баллончик и забрызгал соперника. Тут уже все пассажиры вышли из троллейбуса, и в салоне остались только драчуны, кондуктор и третий мужчина, который хотел вызвать полицию.

Пострадавший от газа хулиган сел на кресло и закрыл лицо руками. "Мститель" же забрал упавший во время драки телефон, свой рюкзак, и собрался уходить. Однако перед этим наотмашь ударил ногой своего противника прямо по лицу.

Видео брутальных разборок можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - присутствуют сцены насилия!)

Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчину избили молотком в маршрутке и нанесли несколько ударов в голову.

Также мы писали о том, что недавно в Сумах пассажир изувечила кондуктора из-за маски.

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