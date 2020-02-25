Настоящий герой: украинец спас двух тонущих детей (фото)

Полицейский спас двух тонущих детей (коллаж: РБК-Украина)

Сотрудник полиции не думая бросился спасать детей

Полицейский Петр Москаленко спас двух тонущих детей в городе Селидово в Донецкой области. Мужчина случайно проезжал мимо, когда заметил тонущих мальчиков, которые провалились под лед. Из подручных средств у него был только ремень от сумки, с помощью которого он и вытащил детей.

В свой выходной полицейский на машине возвращался от родственников домой. Проезжая возле местного водоема, мужчина заметил двух парней в воде. На берегу также находилось несколько взволнованных людей. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает пресс-центр Нацполиции.

Полицейский понял, что случилась беда и бросился на помощь.

"Веревки не было, поэтому схватил единственное, что было под рукой, - ремешок от сумки", - рассказал Москаленко.

Полицейский сам едва не погиб: лед оказался тонким и Москаленко провалился в воду. Однако, уже через несколько минут он вернулся к берегу вместе с детьми. После спасения мальчиков с явными признаками переохлаждения Москаленко отвез их в больницу.

Полицейский спас двух тонущих детей в Донецкой области (фото: пресс-служба полиции Донецкой области)

Как оказалось, группа школьников гуляла вблизи водоема, и девятилетний Дима решил проверить прочность льда, ступил на него и провалился. Тогда его 13-летний товарищ, тоже Дима, вспомнил, как отец-рыбак учил его действовать в такой ситуации, и попытался помочь другу. Парень лег на лед и пополз к утопающему, однако попытки достать своего младшего тезку оказались напрасными, и ребенок тоже попал в ледяную ловушку. На помощь поспешила также женщина, проходившая рядом, но ей не удалось спасти детей. Было заметно, что оба ребенка уже теряют последние силы. Именно в тот момент к ним и подбежал Москаленко.

Позже полицейские навестили обоих спасенных детей. Младший Дима уже чувствует себя хорошо и находится дома. Его 13-летний тезка еще находится под наблюдением врачей.

Напомним, что в Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли.