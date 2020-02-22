В Харьковской области утонули два рыбака

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Спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков

В Харьковской области в субботу, 22 февраля, спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) области.

Сообщается, что один случай произошел на пруду Прудянка. 80-летний мужчина вышел рыбачить на слишком тонкий лед, провалился и утонул. Второй случай произошел на Печенежском водохранилище вблизи села Мартовая - там погиб 58-летний мужчина.

Напомнми, в Харьковской области сегодня, 18 февраля, пятеро рыбаков провалились под лед, один из них погиб. В 12:15 в службу спасения поступило сообщение о том, что под лед провалились двое рыбаков. Происшествие произошло на водоеме "Победа" города Богодухов Харьковской области на расстоянии около 300 метров от берега.

В городе Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей. В результате происшествия двое детей погибли. Одного ребенка спасли местные жители. Ребенка с переохлаждением в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.