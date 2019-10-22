Настоящий друг: на Закарпатье пес спас жизнь мужчине

На Закарпатье в Свалявском районе произошла удивительная история. В лесу мужчина потерял сознание и упал на землю, но его удалось спасти, благодаря его псу. Животное громко лаяло и скулило, а также бегало вокруг хозяина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

Мужчине помог пес, который громко лаял (ГСЧС)

Лай собаки услышал спасатель, который в свой выходной пошел за грибами. Он и вызвал на подмогу коллег и медиков.

Как рассказывает главный специалист Свалявского районного отдела ГСЧС Антон Тарасов, в лесном массиве возле села Дусино он неожиданно услышал пронзительный собачий лай и странные звуки. Подойдя ближе, увидел мужчину лежавшего на земле без сознания, а рядом маленький песик пронзительно завывал и бегал.

Собака ни на минуту не покидала хозяина (ГСЧС)

До приезда скорой помощи спасатель оказал мужчине без сознания первую медицинскую помощь и привел мужчину в чувство. Спасатели доставили пострадавшего в больницу вместе с собакой. Сейчас, благодаря врачам, состояние мужчины стабильное и его жизни ничего не угрожает.

Отметим, что в больнице преданный пес ни на минуту не оставлял своего хозяина.