"Настоящий динамовец". Григорий Суркис празднует свое 72-летие

"По случаю Вашего дня рождения примите искренние поздравления от имени всех динамовцев! В истории нашего клуба и украинского футбола Вы стали знаковой фигурой. Становление клуба в 90-х годах, подъем национального футбола, формирование эффективной системы управления и развития Федерации футбола Украины напрямую связаны с вашей профессиональной деятельностью", - говорится в поздравлении клуба.

В поздравлении также отмечается, что именно благодаря деятельности и профессионализма Суркиса, Украина получила право проведения Евро-2012, что стало наивысшим успехом в истории национального футбола.

"Мы с гордостью говорим, что Вы - настоящий динамовец. Ваша неисчерпаемая энергия, амбициозность и профессионализм вдохновляют нас на новые победы и покорение новых вершин. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и свершений во всех Ваших благородных делах", - говорится в письме, которое подписали президент "Динамо" Игорь Суркис, главный тренер команды Мирча Луческу и капитан "Динамо" Сергей Сидорчук.