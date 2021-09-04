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"Настоящий динамовец". Григорий Суркис празднует свое 72-летие

Автор: РБК-Украина

Почетный член УЕФА Григорий Суркис сегодня, 4 сентября, празднует 72-й день рождения.

Об этом говорится на сайте ФК "Динамо".

"По случаю Вашего дня рождения примите искренние поздравления от имени всех динамовцев! В истории нашего клуба и украинского футбола Вы стали знаковой фигурой. Становление клуба в 90-х годах, подъем национального футбола, формирование эффективной системы управления и развития Федерации футбола Украины напрямую связаны с вашей профессиональной деятельностью", - говорится в поздравлении клуба.

В поздравлении также отмечается, что именно благодаря деятельности и профессионализма Суркиса, Украина получила право проведения Евро-2012, что стало наивысшим успехом в истории национального футбола.

"Мы с гордостью говорим, что Вы - настоящий динамовец. Ваша неисчерпаемая энергия, амбициозность и профессионализм вдохновляют нас на новые победы и покорение новых вершин. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и свершений во всех Ваших благородных делах", - говорится в письме, которое подписали президент "Динамо" Игорь Суркис, главный тренер команды Мирча Луческу и капитан "Динамо" Сергей Сидорчук.

Напомним, Григорий Суркис был вице-президентом УЕФА с 24 мая 2013 года по 7 февраля 2019 года. Сейчас-почетный член УЕФА. Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) до сентября 2012 года. Народный депутат Украины III, IV и IX созывов.

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ДинамоСуркис