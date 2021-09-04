"Справжній динамівець". Григорій Суркіс святкує своє 72-річчя

"З нагоди Вашого дня народження прийміть щирі вітання від імені всіх динамівців! В історії нашого клубу та українського футболу Ви стали знаковою фігурою. Становлення клубу в 90-х роках, підйом національного футболу, формування ефективної системи управління та розвитку Федерації футболу України безпосередньо пов'язані з вашою професійною діяльністю", - йдеться в привітанні клубу.

В привітанні також зазначається, що саме завдяки діяльності та професіоналізму Суркіса, Україна отримала право проведення Євро-2012, що стало найвищим успіхом в історії національного футболу.

"Ми з гордістю говоримо, що Ви - справжній динамівець. Ваша невичерпна енергія, амбітність і професіоналізм надихають нас на нові перемоги та підкорення нових вершин. Щиро бажаємо Вам міцного здоров'я, благополуччя і звершень у всіх Ваших благородних справах", - йдеться в листі, який підписали президент "Динамо" Ігор Суркіс, головний тренер команди Мірча Луческу, та капітан "Динамо" Сергій Сидорчук.