"Настоящее свинство": супермаркеты придумали ужасную альтернативу одноразовым пакетам (фото)

После запрета одноразовых пластиковых пакетов в Украине, супермаркеты и магазины начали придумывать какую-то альтернативу. Но инициативы некоторых торговых точек вызывают лишь негодование, ведь они распространяют авоськи, которые загрязняют окружающую среду еще больше, чем кульки.
На это в своем Facebook обратил внимание общественный деятель и экс-исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.
"Весь цивилизованный мир думает как уменьшить нагрузку на окружающую среду. Придумывает разные технологии. Наши торгаши тоже придумали... как обойти закон об одноразовых пакетиках - распространять подобные одноразовые пластиковые авоськи", - написал он.
Оказывается, несколько дней назад киевская сеть магазинов (речь идет про "УльтраМаркет", который является "усовершенствованным и более современным" форматом "МегаМаркета") решила воспользоваться пробелами в законе о запрете пакетиков и "начала использовать свое ноу-хау - авоськи".
Одноразовые пластиковые авоськи в магазине "УльтраМаркет" (фото: facebook.com/firsov.egor)
По словам Фирсова, это "настоящее свинство", ведь "подобная авоська будет разлагаться лет 500".
Кроме того, именно такая сеточка является опасной для птиц.
"Нам, как покупателям, тоже стоит отслеживать, какая сеть искренне и качественно пытается защитить окружающую среду - того и поддерживать. И игнорировать тех, для кого деньги на первом месте, а на окружающую среду и потребителей наплевать", - резюмировал он.
С одной стороны - нет.
Ведь задуманы они именно для многоразового использования. Такие пластиковые емкости за рубежом идут на переработку, например, с пластиковыми бутылками.
Но в развитых странах культура сортировки мусора на очень высоком уровне. Кроме того, есть множество мусороперерабатывающих заводов, которые не загрязняют окружающую среду.
К тому же, современный ритм нашей жизни и работы не всегда позволяет носить с собой кучу таких мешочков-авосек, чтобы вечером по дороге домой совершить незапланированные покупки.
Поэтому многие люди просто выбрасывают их в мусорные баки, или даже под ноги себе же…
Бизнесу биоразлагаемые и бумажные пакеты обходятся очень дорого, жалуются предприниматели.
"Мы два года учим наших клиентов быть ответственными и пользоваться своими сумками!" - написала в Facebook предприниматель Алена Бэй.
"Благодаря закону, мы рискнули и начали продавать людям пакеты (бумажные 50 коп., хотя в закупке они 61 коп., биоразлагаемые - 1,60 грн)", - добавляет она и говорит, что "люди нормально реагируют".
"А больше всего радует, что клиенты стали ответственными!" - пишет Алена.
Но есть клиенты, желающие "только пластик".
"Для них у нас тоже есть пакеты, но мы их продаем специально намного дороже..." - говорит женщина.
Биоразлагаемый пакет в магазине (фото: facebook.com/Aratovska)
Напомним, что на днях правительство утвердило критерии рисков распространения пластиковых пакетов в магазинах.