"Настоящее свинство": супермаркеты придумали ужасную альтернативу одноразовым пакетам (фото)

О чем идет речь

"Весь цивилизованный мир думает как уменьшить нагрузку на окружающую среду. Придумывает разные технологии. Наши торгаши тоже придумали... как обойти закон об одноразовых пакетиках - распространять подобные одноразовые пластиковые авоськи", - написал он.

Оказывается, несколько дней назад киевская сеть магазинов (речь идет про "УльтраМаркет", который является "усовершенствованным и более современным" форматом "МегаМаркета") решила воспользоваться пробелами в законе о запрете пакетиков и "начала использовать свое ноу-хау - авоськи".

Одноразовые пластиковые авоськи в магазине "УльтраМаркет" (фото: facebook.com/firsov.egor)

По словам Фирсова, это "настоящее свинство", ведь "подобная авоська будет разлагаться лет 500".

Кроме того, именно такая сеточка является опасной для птиц.

"Нам, как покупателям, тоже стоит отслеживать, какая сеть искренне и качественно пытается защитить окружающую среду - того и поддерживать. И игнорировать тех, для кого деньги на первом месте, а на окружающую среду и потребителей наплевать", - резюмировал он.

Действительно ли такие авоськи опасны?

С одной стороны - нет.

Ведь задуманы они именно для многоразового использования. Такие пластиковые емкости за рубежом идут на переработку, например, с пластиковыми бутылками.

Но в развитых странах культура сортировки мусора на очень высоком уровне. Кроме того, есть множество мусороперерабатывающих заводов, которые не загрязняют окружающую среду.

К тому же, современный ритм нашей жизни и работы не всегда позволяет носить с собой кучу таких мешочков-авосек, чтобы вечером по дороге домой совершить незапланированные покупки.

Поэтому многие люди просто выбрасывают их в мусорные баки, или даже под ноги себе же…

Что говорят предприниматели?

Бизнесу биоразлагаемые и бумажные пакеты обходятся очень дорого, жалуются предприниматели.

"Мы два года учим наших клиентов быть ответственными и пользоваться своими сумками!" - написала в Facebook предприниматель Алена Бэй.

"Благодаря закону, мы рискнули и начали продавать людям пакеты (бумажные 50 коп., хотя в закупке они 61 коп., биоразлагаемые - 1,60 грн)", - добавляет она и говорит, что "люди нормально реагируют".

"А больше всего радует, что клиенты стали ответственными!" - пишет Алена.

Но есть клиенты, желающие "только пластик".

"Для них у нас тоже есть пакеты, но мы их продаем специально намного дороже..." - говорит женщина.

Биоразлагаемый пакет в магазине (фото: facebook.com/Aratovska)

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